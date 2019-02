NBP będzie procesował się z posłem PO

Narodowy Bank Polski kieruje do sądu sprawę przeciw posłowi PO Krzysztofowi Brejzie za pomówienia i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię banku - dowiedziała się nieoficjalnie w czwartek PAP.

Brejza powiedział na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że nie są potrzebne „specustawy” wprowadzone przez PiS, jak ostatnia, ujawniająca zarobki pracowników szczebla kierowniczego w NBP.

Dostałem dziś odpowiedź w trybie dostępu do informacji publicznej. Wynagrodzenie prezesa NBP Adama Glapińskiego, dzisiaj rano wpłynął faks, wynosi 60 tys. zł. Te informacje powinny być dostępne opinii publicznej od zaraz. A takie utajnianie, zatajanie, gmatwanie, kurtyna, służy jednemu: żeby Polska wyglądała jak państwo postsowieckie - oświadczył.

Poseł podkreślił, że w państwie potrzeba większej „transparentności”.

Transparentność, jawność życia publicznego jest podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa. Jest podstawą elementarnych zasad funkcjonowania w polityce, w strukturach władzy - mówił.

Jednocześnie podkreślił, że to, co czyni PiS i prezes Glapiński w Narodowym Banku Polskim, „to już nie jest dwór, to nie jest tworzenie księstwa, to są jakieś państwa szejków arabskich”.

Nie tylko wynagrodzenia, gdzie podstawą wynagrodzenia jest 50 tys., plus kilkanaście tysięcy w radzie BFG, ponad 60 tys., astronomiczne zarobki. Ale mamy informacje o wynajmowaniu przez NBP willi w Szwajcarii. Pytamy o to pana prezesa Glapińskiego, a odpowiedzi brak, cisza. Pytamy o podróże zagraniczne, uczestników. Odpowiedzi brak - podkreślił Brejza. Kto brał udział w tej wyprawie do Davos? Kto w tej willi mieszkał? Czy mieszkały tam te panie? Czy prawdą jest, że bytował tam Marek Ch. ze sprawy KNF? Tak tworzy się oligarchia i nomenklatura - podkreślił poseł. Czy prawdą jest, że prezes Glapiński latał helikopterem na koszt NBP? - mówił poseł.

Narodowy Bank Polski opublikował w środę na swoich stronach internetowych przeciętne wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej w 2018 r. Z informacji tej wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto otrzymywał dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 tys. 563 zł; najmniej doradca prezesa - 6720 zł. Na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto znalazł się dyrektor departamentu prawnego - 47 tys. 331 zł, a na trzecim - dyrektor departamentu innowacji finansowych z zarobkami 44 tys. 971 zł. Dyrektor departamentu gabinetu prezesa miała otrzymywać 42 tys. 760 zł.

We wtorek po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy przewidującą jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej w NBP. Nowela reguluje też maksymalną wysokość zarobków np. dyrektorów w banku.

Zmiany w prawie były konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Pod koniec grudnia ub.r. „Gazeta Wyborcza” donosiła, że zarobki Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł „wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami”, czemu bank zaprzeczył. Zastępca dyrektora departamentu kadr w NBP Ewa Raczko zapewniała, że „żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ok. 65 tys. zł bądź wyższej”.

