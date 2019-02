Forum wyjątkowego dialogu państwa i inwestorów

Nowy projekt Grupy Medialnej Fratria – Forum wGospodarce.pl pozwala nam otworzyć nowoczesną formułę spotkań z przedsiębiorcami, przedstawicielami firm i administracją publiczną, a także zaproponować nowe, ważne dla nas wszystkich i dla Polski tematy dyskusji oraz wprowadzić w nasze spotkania element cykliczności.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy, w trakcie trwania Forum wGospodarce.pl, spróbujemy wypracować nowe relacje, które będą korzystne dla wszystkich uczestników paneli dyskusyjnych – dla nas dziennikarzy, dla ekspertów z instytucji badających rynek, dla firm, których przedstawiciele zgodzili się zabrać głos w zaproponowanych przez nas spotkaniach oraz dla polskiej gospodarki reprezentowanej przez przedstawicieli administracji publicznej, rządu i agencji powołanych, by wspierać inwestycje w Polsce.

Projekt Forum wGospodarce.pl to platforma do budowania mostów pomiędzy administracją i inwestorami. Ponieważ rozmawiamy z biznesem, który jest obecny na polskim rynku od lat i stale tu inwestuje – mówimy jak ważne jest z punktu widzenia państwa reinwestowanie wypracowanych tutaj zysków – bowiem takie podejście wyraźnie wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego zależy nam na wypełnieniu przestrzeni dialogu pomiędzy administracją a międzynarodowymi firmami z powodzeniem inwestującymi w Polsce.

Forum wGospodarce.pl, to – jak przekonaliśmy się w czasie rozmów przygotowujących nasze debaty - ważna i potrzeba inicjatywa integrująca inwestorów z kapitałem zagranicznym z administracją publiczną – by działania podejmowane przez uczestników rynku były spójne, uczciwe i korzystne dla wszystkich.

Polska jest też na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby miejsc pracy utworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Jeśli dodamy do tego strategiczne położenie, sukcesy polskiej gospodarki – począwszy od wzrostu PKB, po niskie bezrobocie i dobry klimat inwestycyjny – trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do rozwijania biznesu.

Skąd zatem stereotypowe opinie o złym kapitale zagranicznym drenującym polską gospodarkę? Jak zapewne uda nam się ustalić, przedyskutować w czasie naszego Forum – dziś te opinie nie mają pokrycia w rzeczywistości, a firmy globalne inwestujące w Polsce liczą się z potrzebami lokalnego środowiska, społeczności, kraju i gospodarki narodowej, ba… nawet patriotyzmem gospodarczym.

Mamy bowiem za sobą kilka lat, w czasie których pojęcia narodowej gospodarki i gospodarczego patriotyzmu zrobiły sporą karierę na całym świecie. Dziś nikt już nie kiwa przecząco głową, gdy mówimy, że pieniądze mają jednak barwy narodowe – pytanie jakie chcemy jednak postawić w czasie Forum brzmi – jak w ten stan rzeczy wpisują się nasi inwestorzy globalni, obecni od lat na polskim rynku i obecni wśród Polaków, inwestorzy, którzy na swoich produktach z dumą wpisują Made in Poland…

Zdajemy sobie sprawę, że podstawą zapewniającą Polsce silny głos na arenie międzynarodowej, dostarczającą powodów do dumy jest krajowa gospodarka. To gospodarka, dla której istotą działalności jest patriotyzm, dobrze rozumiany patriotyzm. No właśnie - czym jest patriotyzm gospodarczy? Jaka jest jego rola w budowaniu silnej gospodarki? Na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć podczas debaty „Patriotyzm gospodarczy wg przedstawicieli spółek z kapitałem zagranicznym i liderów administracji – wpływ międzynarodowego kapitału na rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku i perspektywa na przyszłość po 30 latach od transformacji” – debaty inaugurującej Forum 28 lutego.

Do zapoznania się z relacją z tej debaty zapraszamy już dziś na portal wGospodarce.pl, a już wkrótce także na łamy tygodnika „Sieci” i na antenę telewizji wPolsce.pl. Czekamy też na Państwa sugestie, opinie, także na zgłoszenia chęci uczestniczenia w kolejnych spotkaniach – działa już uruchomiony specjalnie dla projektu adres mailowy forum@wgospodarce.pl pod którym czekamy na państwa wiadomości, propozycje i opinie.

Zapraszam na Forum wGospodarce.pl.

Maciej Wośko