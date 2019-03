Nowa Piątka PiS na specjalnym posiedzeniu Sejmu

Najprawdopodobniej dziś premier Mateusz Morawiecki zwróci się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o zwołanie co najmniej jednego, może dwóch dodatkowych posiedzeń Izby ws. projektów ustaw z tzw. nowej piątki PiS - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił pięć propozycji programowych - tzw. „nową piątkę PiS”. Zakłada ona wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastki” dla emerytów i rencistów (1100 zł brutto), przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

We wtorek o godz. 14 odbędzie się konferencja prasowa, na której premier przedstawi „mapę drogową” realizacji „piątki PiS”.

Szef kancelarii premiera poinformował w Radiu Plus, że najprawdopodobniej we wtorek premier zwróci się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o zwołanie co najmniej jednego, może dwóch dodatkowych posiedzeń Izby ws. projektów ustaw z tzw. nowej piątki PiS. „Jeszcze dopracowujemy szczegóły. Chcemy, żeby ta legislacja przebiegła sprawnie, ale również spokojnie. Nie chcemy robić tego w sposób nerwowy” - mówił Dworczyk.

„W tym kalendarzu sejmowym, który obowiązuje obecnie byśmy się nie zmieścili, albo musiałoby to być robione w nerwowej atmosferze przy bardzo wydłużonym posiedzeniu” - zaznaczył szef KPRM. Jak poinformował, dodatkowe posiedzenie Sejmu zapewne odbędzie się w kwietniu.

Wcześniej, we wtorek szef rządu mówił w radiowej Jedynce, że w pierwszej kolejności do Sejmu trafią projekty dot. rozwoju komunikacji oraz Emerytury Plus. Premier zaznaczył też, że „najprawdopodobniej” budżet nie będzie musiał być nowelizowany. „A jeśli musiałoby dojść do nowelizacji budżetu nie byłoby to niczym nadzwyczajnym” - zaznaczył.

Jak informowali w minionym tygodniu Dworczyk i rzeczniczka rządu Joanna Kopciński, roczny koszt programu odbudowy lokalnych połączeń autobusowych to ok. 800 mln zł, tzw. 13. emerytura - 9-10 mld zł, a uzupełnienie programu 500 plus, to ok. 18,5 mld zł.

Z kolei zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia będzie kosztowało między 2 a 3 mld zł. Wyższe koszty uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u z 18 proc. do 17 proc. zmniejszy dochody budżetu o ok. 7-10 mld zł.

