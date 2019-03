Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio 2 miesięcy

Coface: Opóźnienia płatności za towary nadal sięgają średnio 2 miesięcy

Średnie opóźnienia płatności zmniejszyły się na przestrzeni roku o prawie 3 dni, ale firmy nadal otrzymują płatność za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę ze znacznym opóźnieniem sięgającym dwóch miesięcy - 59,9 dni, wynika z badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce, przeprowadzonego w grudniu 2018 roku.

W zeszłym roku polska gospodarka kontynuowała ożywienie gospodarcze, a wzrost realny PKB sięgnął 5,1%, co było najszybszym tempem od 2011 r. Jednak pomimo sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego zaległości płatnicze nadal są powszechne w polskim biznesie. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem płatności prawie 99% zadeklarowało, że doświadczyło zaległości w spływie należności od ich kontrahentów. Zaledwie 1 na 10 firm otrzymuje płatności od kontrahentów na czas. Średnie opóźnienia płatności zmniejszyły się na przestrzeni roku o prawie 3 dni, ale nadal firmy otrzymują płatność za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę ze znacznym opóźnieniem sięgającym dwóch miesięcy - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Najkrótsze opóźnienia płatności odnotowano w branży tekstylno-odzieżowej, a najdłuższe, podobnie jak w poprzednim badaniu, w budownictwie i transporcie. Pomimo, że w obu tych branżach zaległości płatnicze uległy zmniejszeniu to pozostają one znaczne, odpowiednio 105 i 140 dni po wymaganym terminie płatności. Ponadto, firmy działające w tych branżach oczekują wydłużenia opóźnień płatniczych na przestrzeni tego roku. Z kolei największy wzrost zaległości płatniczych w ostatnich 12 miesiącach zgłosiła branża handlowa (wydłużenie z 15 do 44 dni), podano także.

Jak podano w raporcie, 7 branż odnotowało krótsze opóźnienia płatności, a w przypadku 5 uległy one wydłużeniu. Największy wzrost opóźnień miał miejsce w branży handlowej (wzrost o prawie 30 dni). Z kolei najkrótsze opóźnienia odnotowała branża tekstylno-odzieżowa (37,1 dni).

Jeśli chodzi o same terminy płatności, wyznaczane w fakturach - połowa firm narzuca terminy płatności do 30 dni, a prawie 15% od 31 do 60 dni.

W porównaniu z naszym poprzednim badaniem płatności, udział terminów przekraczających 60 dni niewiele wzrósł. Największy wzrost o 1,1 pkt proc. odnotowano w terminach 91 do 120 dni - czytamy w raporcie.

Średni termin płatności obniżył się o 2,1 dni r/r do 47,3 dni, podano także.

W podziale sektorowym najbardziej restrykcyjnymi (tj. oferującymi większość sprzedaży z krótkimi terminami płatności do 30 dni) są branże: tekstylno-odzieżowa (77-proc. udział krótkich terminów), motoryzacyjna (72%), rolno-spożywcza (71%) i energetyczna (71%) - czytamy dalej.

Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu płatności Coface optymistycznie oceniają swoje perspektywy.

Pomimo oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 roku do 3,7% (zgodnie z prognozą Coface), 52% przedsiębiorstw spodziewa się wzrostu rentowności, a 39% oczekuje jej spadku - wskazał główny ekonomista Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie. Zwłaszcza branże tekstylno-odzieżowa, motoryzacyjna i energetyczna prognozują wzrost sprzedaży. Z kolei branża farmaceutyczna, metalurgiczna i budownictwo oczekują spadku sprzedaży w kolejnych miesiącach - dodał.

Była to trzecia edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce. Została ona przeprowadzona w grudniu 2018 roku wśród 293 przedsiębiorstw (duże firmy stanowiły 31,1%, średnie - 40,3%, małe - 24,2%, a mikro - 4,4%).

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B.

(ISBnews)SzSz