Polska chce być w czołówce partnerów handlowych Niemiec

Polska liczy, że znajdzie się w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec w ciągu najbliższych dwóch lat, wynika z wypowiedzi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Obecnie Polska jest na 6. miejscu - ex aequo z Wielką Brytanią.

Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Chcielibyśmy się znaleźć w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Być może wydarzy się to w horyzoncie najbliższych 2 lat - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Około 30 proc. polskiego eksportu idzie do Niemiec. Polska jest na 6. miejscu na równi z Wielką Brytanią. W 2018 r. wartość obrotu handlowego wyniosła ok. 112 mld euro i jest to wzrost o 8 proc. r/r. Niemcy są również ważnym inwestorem w Polsce. Całkowita wartość inwestycji w Polsce to ponad 30 mld euro - powiedział ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikiel podczas konferencji.