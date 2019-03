Emilewicz chce likwidować bariery na niemieckim rynku

Z powodu barier taryfowych polscy przedsiębiorcy mają trudności z wchodzeniem na niemiecki rynek; będziemy o tym rozmawiać podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Berlinie - mówiła w środę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze „Cyfryzacja - Energia - Mobilność” ma się odbyć 18 marca. Udział w nim zapowiedziało ok. 150 przedstawicieli polskiego biznesu. Jak wskazała Emilewicz, będzie to pierwsze tego typu wydarzenie.

Podkreśliła, że rok 2018 był kolejnym rekordowym rokiem jeśli chodzi o wzajemny wzrost wymiany handlowej.

To szczególnie ważne w czasie, kiedy gospodarka nieco spowalnia - mówiła.

Obecny na konferencji ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel podkreślił, że Niemcy od wielu lat są jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce.

Chcemy wspólnie wykorzystać potencjał cyfryzacji, transformacji energetycznej i elektromobilności. Współpracujemy też w obszarze kosmonautyki, wsparcia start-upów czy energetyki wiatrowej -wskazał. Wyraził przekonanie, że forum przyczyni się do dalszego rozwoju między naszymi krajami.

Minister Emielewicz zwróciła uwagę na bariery taryfowe, które utrudniają nasze stosunki handlowe.

Przedmiotem naszej troski jest istnienie barier taryfowych - tych ograniczeń pozaprawnych które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy mają znaczne trudności we wchodzeniu na niemiecki rynek” - podkreśliła. Jako przykład podała problemy z wprowadzeniem do sprzedaży w niemieckich sieciach handlowcy polskiego styropianu. Kolejny gorący temat to okna - zaznaczyła.

Takich produktów jest wiele, o tych barierach pozataryfowych będziemy rozmawiać, jak je znosić - wyjaśniła.