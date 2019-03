KAS udaremnił wwóz do kraju 65 ton odpadów

Funkcjonariusze lubuskiej KAS zatrzymali cztery transporty odpadów wwożonych do naszego kraju z Zachodniej Europy, łącznie 65 ton odpadów - poinformowała w czwartek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Dodała, że chodzi o transporty pociętych aut, zużytych silników samochodowych oraz tworzyw sztucznych zmieszanych z gumą.

Próby przeszmuglowania do Polski znacznych ilości odpadów ujawniono podczas rutynowych kontroli przeprowadzonych w minionym miesiącu w granicznych Świecku i Gubinku.

W każdym z przypadków kierowcy tirów nie posiadali kompletu wymaganych dokumentów na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Inspektorzy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska potwierdzili wątpliwości naszych funkcjonariuszy co do legalności tych transportów. Tym samym można domniemać, że odpady te nie miały trafić do recyklingu, a jedynie zaśmiecić nasz kraj” - powiedziała Markowicz.