Niemiecki wydawca kontra polscy dziennikarze

Niemiecki koncern medialny Axel Springer SE wytacza ciężkie działa przeciwko jego krytykom w Polsce - będzie ścigał za opinie głoszące, iż np „Fakt” jest „tabloidem niemieckim”, lub iż linia programowa mediów RASP jest „tworzona pod dyktando Niemiec”. Koncern będzie ścigał też krytyczne wpisy w mediach społecznościowych i pozywa pierwszych dziennikarzy.

Szef portalu TVP Info Samuel Pereira, dziennikarz śledczy Witold Gadowski czy korespondent telewizyjny w Niemczech Cezary Gmyz już otrzymali pozwy.

Jak informuje portal Sejmlog Axel Springer SE, spółka mająca siedzibę w Hamburgu, w ten sposób wyrusza na wojnę z krytycznymi wypowiedziami polskich dziennikarzy i internautów.

Firma wydaje ponad 150 gazet w ponad 30 krajach.

O pozwie wobec szefa portalu TVP Info mówiło się już w listopadzie ubiegłego roku, teraz jednak Samuel Pereira informuje nieco więcej na temat sytuacji:

Pereira przytoczył fragment pisma z kancelarii prawnej na twitterze, komentując:

Axel Springer chce mnie ukarać na 100 tys. złotych za krytyczne wpisy nt. Faktu, Onetu i Newsweeka. Oto fragment pisma kancelarii Zięby, która reprezentuje RASP. Jestem ciekawy Waszego zdania: jak Wam się podoba to podejście do wolności słowa i prawa do krytyki prasowej?