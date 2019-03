AKTUALIZACJA Boeing 737 MAX 8 nad Polską nie wzleci

AKTUALIZACJA

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu wykonywania lotów samolotami Boeing 737 MAX 8 - poinformował we wtorek na konferencji prasowej rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki.

„W związku z pojawiającymi się informacjami, decyzjami kolejnych agencji lotniczych na świecie i w Europie, LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu wykonywania lotów samolotami Boeing 737 MAX 8 do odwołania” - powiedział rzecznik LOT.

We wtorek kolejne kraje i linie lotnicze postanowiły uziemić posiadane samoloty Boeing 737 MAX 8, co jest reakcją na niedzielną katastrofę tego typu maszyny w Etiopii. Tuż po katastrofie samoloty tego typu uziemiły m.in. Chiny i Etiopia.

Państwa zaczęły również zamykać przestrzeń powietrzną dla Boeingów 737 MAX. Zrobiły tak Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Irlandia. We wtorek wieczorem informację o zamknięciu polskiej przestrzeni przekazał także Urząd Lotnictwa Cywilnego. We wtorek wieczorem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zdecydowała o uziemieniu wszystkich samolotów Boeing 737 MAX na obszarze Unii Europejskiej.

Przedstawiciel LOT przyznał na konferencji prasowej, że w związku z uziemieniem „maksów” mogą się pojawić utrudnienia dla pasażerów. Jednocześnie zapewnił, że od środy Boeingi 737 MAX 8 (LOT ma ich obecnie we flocie pięć) zostaną zastąpione innymi maszynami.

„Można się spodziewać niewielkich utrudnień jeśli chodzi o połączenia. Dzisiaj lot odwołał dwa rejsy - do Brukseli i Amsterdamu. Już od jutra będą samoloty, które zastąpią +maksy+, więc wystarczą do obsługi naszych połączeń” - powiedział Kubicki.

Jak mówił Kubicki, „bezpieczeństwo jest najważniejsze”. „Obserwowaliśmy jakie decyzje podejmują agencje lotnicze, które są od tego upoważnione by zbierać i analizować informacje pod katem bezpieczeństwa działając czasem prewencyjnie” - zaznaczył.

„My w żaden sposób tymi decyzjami nie dyskutujemy, dostosowujemy się, rozumiemy , że taka jest diagnoza agencji. Rozumiemy, że lepiej jest wstrzymać operacje tymi samolotami, co też czynimy” - tłumaczył rzecznik LOT. Zaznaczając że dotychczas Polska nie miała problemów z tymi maszynami.

Kubicki wyraził przekonanie, że samoloty te wrócą szybko do wykonywania rejsów. Zaznaczył, że Amerykańska Agencja Lotnicza wydała już rekomendacje dotyczące zmian w systemach tego samolotu. Te zmiany będą wdrażane w ciągu kolejnych tygodniach - dodał.

Rzecznik LOT pytany o przyszłość dostaw samolotów Boeing 737 MAX 8 dla polskiego przewoźnika (do końca br. roku ma ich być w sumie 14) poinformował, że kolejne dostawy tych maszyn zaplanowane są w ciągu kilku tygodni. „Jesteśmy przekonani, że do tego czasu będziemy wiedzieć jaka jest sytuacja” - powiedział. (PAP)

Polskie Linie Lotnicze LOT uziemiają samoloty Boeing 737 MAX 8, z kolei prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamknął dla tych maszyn polską przestrzeń powietrzną.

We flocie polskiego przewoźnika lotniczego obecnie znajduje się pięć tego typu maszyn, które latały między innymi na trasie do Londynu, Madrytu, Paryża czy Tel Awiwu.

W niedzielę Boeing 737 MAX 8 linii Ethiopian Airways rozbił się kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie. W katastrofie zginęły wszystkie 157 osób znajdujących się na pokładzie. Była to druga katastrofa tego modelu samolotu - który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu - w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pod koniec października 2018 r. taki sam samolot rozbił się w Indonezji.

W reakcji na niedzielną katastrofę szereg państw i linii lotniczych zdecydowało o uziemieniu tego typu samolotów bądź zamknięciu dla nich swojej przestrzeni powietrznej. Zamknięcie przestrzeni powietrznej ogłosiły we wtorek po południu władze Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Irlandii, Holandii oraz Polski, a uziemienie samolotów - Austrii i linie Norwegian Air oraz Icelandair. Jeśli chodzi o państwa i linie pozaeuropejskie, to o uziemieniu modelu 737 MAX zdecydowały m.in. Chiny, Indonezja, Australia, Malezja i Singapuru, a także przewoźnicy Argentyny, Brazylii, Meksyku, Indii, RPA i Maroka.

Niedzielna katastrofa, a także kolejne decyzje władz lotniczych i linii o wstrzymaniu użytkowania tego typu samolotów spowodowały znaczącą przecenę akcji amerykańskiego koncernu - w poniedziałek straciły one na wartości ponad 5 proc., a we wtorek do południa czasu nowojorskiego - kolejne 7 proc.

W związku z tą sytuacją LOT podjął decyzję o zmianach wokół tych maszyn:

Obecnie służby operacyjne LOT-u dokonują niezbędnych modyfikacji siatki połączeń oraz zawierają krótkoterminowe umowy wyleasingowania dodatkowych samolotów celem utrzymania ciągłości operacji.

Z kolei Piotr Samson, prezes ULC tak komentował decyzję Urzędu w sprawie Boeingów:

Po otrzymaniu decyzji od ULC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamyka naszą przestrzeń dla tych samolotów. Analogiczne działania nastąpiły już na terenie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Spodziewamy się, że w ciągu godziny zostanie zamknięta cała przestrzeń powietrzna nad Europą dla tego typu samolotów.

Decyzję podjęto po wcześniejszych konsultacjach z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego.

TVN24 BiŚ/ PAP/ PLL LOT/ as/