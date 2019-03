Vatowiec czy nie - jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Prowadząc własną działalność gospodarczą zapewne już wiesz, że zarówno Ty jak i Twoi kontrahenci mogą posiadać status czynnego podatnika VAT bądź korzystać ze zwolnienia w tym zakresie. Chcesz sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Potrzebujesz potwierdzenia, że jesteś vatowcem? Zobacz, jakie kroki podjąć!

Czynny podatnik VAT to przedsiębiorca, który jest zarejestrowany do VAT i wykonuje tzw. czynności prawne. Daje mu to możliwość odliczania podatku przy zakupach. Podatek VAT w tej sytuacji także nalicza się przy sprzedaży produktów bądź usług danego przedsiębiorcy. Co miesiąc, a konkretnie do 25. dnia każdego miesiąca, po obliczeniu należnego podatku, musisz zapłacić określoną kwotę do urzędu skarbowego. Istnieje jednak grono przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami nie muszą być czynnymi podatnikami VAT (próg kwotowy) bądź wykonują czynności, które są zwolnione z VAT.

Sprawdzenie kontrahenta? To proste, także w granicach UE

Jeśli po raz pierwszy podejmujesz współpracę z danym kontrahentem warto sprawdzić czy jest on czynnym vatowcem. Pozwoli to m.in. na określenie czy Ty, jako czynny podatnik VAT, będziesz mógł odliczyć sobie od danego produktu bądź usługi podatek VAT. Obecnie jest to wręcz banalnie proste. Wystarczy, że sprawdzisz status przedsiębiorcy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, podając jego NIP. W ten sposób dowiesz się czy dany przedsiębiorca jest podatnikiem vat czy jest czynnym bądź zwolnionym podatnikiem vat. Uzyskane informacje, dla potwierdzenia, możesz wydrukować.

Równie proste kroki można podjąć, aby sprawdzić status kontrahenta z Unii Europejskiej. Przed podjęciem współpracy z firmą zagraniczną warto zweryfikować kwestię podatku VAT, co pozwoli na późniejsze jego rozliczenie. Aby to uczynić, wystarczy wpisać na stronie internetowej Komisji Europejskiej numer VAT kontrahenta oraz wybrać państwo członkowskie.

W powyższy sposób sprawdzisz podstawowe, niezbędne do późniejszego rozliczenia podatku informacje. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych danych, np. za dany okres rozliczeniowy, musisz złożyć wniosek o zaświadczenie z urzędu skarbowego, odpowiedniego dla kontrahenta. Dzięki temu w szczegółowy sposób sprawdzisz zarówno potencjalnych kontrahentów jak i tych, z którymi zawarłeś już określoną transakcję.

Możesz sprawdzić także siebie

Wbrew pozorom, status czynnego podatnika VAT łatwo jest stracić. Wystarczy, że nie zaktualizujesz swoich danych kontaktowych, bądź nie wykazujesz obrotów. Tego typu działania skutkują wykreśleniem z rejestru VAT, o czym niestety nie zostaniesz poinformowany przez urząd skarbowy.

Aby być na bieżąco i uniknąć późniejszych nieporozumień, sprawdzaj swój status, jako przedsiębiorcy. Zrobisz to w równie prosty sposób, za pomocą wyżej wspomnianych stron internetowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i potwierdzenia bycia czynnym podatnikiem VAT, również czeka Cię wizyta w skarbówce. Koszt wydania tego typu zaświadczenia to, tak samo jak w przypadku weryfikacji kontrahenta, 21 złotych. Na informację nie będziesz długo czekać – odpowiedź uzyskasz bowiem już w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o zaświadczenie! Dokument tego typu przyda się nie tylko w celu weryfikacji swojego statusu, ale jest wymagany chociażby podczas udziału w przetargach.