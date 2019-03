PGE chce zwiększyć moc z fotowoltaiki

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje rewizję swoich planów dotyczących fotowoltaiki i może zwiększyć wolumen mocy zainstalowanej z dotychczas zakładanego ok. 100 MW - poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to przewidujemy rewizję naszego programu. Powołamy zespół, który ma zwiększyć nasze aspiracje w obszarze fotowoltaiki z dotychczas planowanych 100 MW - powiedział Wasiłek podczas konferencji z analitykami.

W obecnie realizowanej strategii PGE założyła osiągnięcie 25 proc. udziału w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2030 r.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Czytaj także: Zysk netto PGE w ‘18 wyniósł 1,5 mld złotych

Na podst. ISBnews