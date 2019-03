PZU: Rekordowy rok i rekordowy kwartał

** Odnotowaliśmy klika rekordów – w całym roku 2018, jak i w IV kwartale – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU, podczas prezentacji wyników największego polskiego ubezpieczyciela

Odnotowaliśmy najwyższą sprzedaż roczną w historii PZU - wyniosła 23,47 mld zł. Ale także sprzedaż w samym IV kwartale była najwyższa w historii. Wynik netto sięgnął 5,4 mld zł, co oznacza wzrost o 28,3 proc., a wynik netto jednostki dominującej sięgnął 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. – mówił szef PZU.

Rok był tak dobry, że w niektórych wskaźnikach PZU osiągnął rezultaty, jakich spodziewał się dopiero w 2020 r.

Na pytanie o to, czy w takim razie PZU zrewiduje niektóre elementy swojej strategii, odpowiedział przecząco.

Teraz jako zarząd bardziej myślimy o tym, jakie cele postawić sobie na rok 2025. Dalej uważamy, że realizacja celów na 2020 rok pozostaje bardzo ambitnym planem. Rynki finansowe są bardzo trudno, widać to po działaniu wyników głosowania ws brexitu na rynki kapitałowe.

Wynik na poziomie 22 proc. zwrotu z kapitału to mistrzostwo świata. To jest wynik bardzo trudny do uzyskania na takim rynku regulowanym, jakimi są bankowość u ubezpieczenia, a także trudnym do utrzymania – powiedział Surówka. - Dalej uważamy, że realizacja celów na 2020 rok pozostaje bardzo ambitnym planem. Rynki finansowe są bardzo trudne, widać to choćby ich zachowaniu po ostatnim głosowaniu w sprawie Brexitu – dodał.