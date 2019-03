Mikrofirmy z niższym podatkiem ?

Jeśli obniżony podatek PIT będzie dotyczył też mikrofirm, to przyjmiemy go z jeszcze większym zainteresowaniem - mówiła w piątek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, pytana obniżkę podatków w ramach nowej „piątki PiS”.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad operacjonalizacją, w jaki sposób ten podatek obniżony (z 18 na 17 proc. - proc.) miałby wyglądać - powiedziała na antenie Jedynki Polskiego Radia szefowa MPiT pytana, czy zapowiadana w ramach nowej „piątki PiS” zmiana stawki PIT będzie dotyczyć także mikroprzedsiębiorców.

Jeśli będzie on także dotyczył mikrofim, to przyjmiemy go z jeszcze większym zainteresowaniem, bo to one właśnie przede wszystkim potrzebują obniżania progu dostępu, progu rozwojowego, tego, aby rzeczywiście w ciągu kilku lat mogły się rozwijać - podkreśliła minister.