Bank Pekao świętuje 90-lecie istnienia

Bank Pekao obchodzi 90 urodziny. Jego historia wyznacza kolejne etapy rozwoju całego sektora finansowego w Polsce. To pierwszy bank w naszym kraju, który uruchomił bankomat, wydał kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie czy wprowadził biometrię do aplikacji na szeroką skalę. Uroczyste obchody rocznicy powstania Banku Pekao odbędą się 18 marca w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Dziś Bank Pekao to jeden z najnowocześniejszych banków w Polsce, obsługujący ponad 5 mln klientów i zatrudniający ponad 15 tys. pracowników w całym kraju. Do grupy kapitałowej banku należy obecnie kilkanaście spółek, będących liderami działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Tymczasem 90 lat po założeniu instytucji warto przypomnieć, że Bank Polska Kasa Opieki powstał, aby obsługiwać Polaków na emigracji, umożliwiając im gromadzenie funduszy na korzystnych zasadach za granicą i przesyłanie pieniędzy do rodzin pozostających w kraju.

Rozpoczynamy obchody wyjątkowego jubileuszu, przypominając, że misja Polskiej Kasy Opieki nigdy nie ograniczała się do kwestii związanych z bankowością. Zgodnie ze swoją nazwą bank roztaczał opiekę nad Polakami za granicą: fundował stypendia dla uzdolnionej młodzieży, otwierał biblioteki, wspierał inicjatywy charytatywne. W roku obchodów 90-lecia chcemy opowiedzieć naszą wspaniałą historię, z której jesteśmy dumni. Czerpanie z tradycji jest naturalną konsekwencją zakończonego procesu repolonizacji. To dla nas wielkie zobowiązanie i inspiracja – podkreśla Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Od samego początku istnienia strategia Banku Pekao przewidywała prężny rozwój – w zaledwie 10 lat od powstania bank zyskał zaufanie tysięcy polskich emigrantów i mógł pochwalić się placówkami we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy wytyczył ścieżkę, którą podąża do dziś: od 1929 roku instytucja niezmiennie wspiera polskie inicjatywy biznesowe.

Do wspólnego świętowania zapraszamy pracowników, klientów i partnerów banku, którzy każdego dnia przyczyniają się do jego rozwoju. Podobnie jak 90 lat temu, naszym największym kapitałem są ludzie – dodaje Michał Krupiński.

Uroczystą galę jubileuszową w Teatrze Narodowym uświetnią szlagiery II RP - piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny i Jana Kiepury w wykonaniu m.in. Beaty Rybotyckiej, Jacka Wójcickiego, Sławomira Uniatowskiego i Olgi Szomańskiej, wzbogacone przedwojennymi anegdotami i ciekawostkami z historii Banku Pekao.