Niemcy pokierują produkcją polskiego e-auta

Przed 2023 roku ruszymy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych - powiedział PAP prezes spółki ElectroMobility Poland, Piotr Zaremba. Dodał, że początkowo z taśm zjedzie 100 tys. aut rocznie, docelowo produkcja wyniesie 200 tys. modeli w kilku segmentach.

Jak stwierdził Zaremba „samochodu i fabryki nie buduje się w rok, zwłaszcza, jeśli po drodze trzeba stworzyć cały ekosystem dostawców i partnerów motoryzacyjnych, którego do tej pory w Polsce brakowało„.

„Główną osią ekosystemu ma być właśnie współpraca z partnerem technicznym, tzw. integratorem, który jako doświadczony podmiot wie, w jaki sposób buduje się samochody i posiada szerokie kompetencje we wprowadzaniu nowych modeli do masowej produkcji, przez co wesprze całość procesu technologicznego” - wyjaśnił.