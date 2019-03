Studentów w Krakowie wesprze SOWa

Borykający się z problemami życiowymi studenci najstarszej polskiej uczelni znajdą wsparcie w SOW-ie, czyli Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji UJ, który w poniedziałek rozpoczyna działalność w Collegium Śniadeckiego w Krakowie.

Ośrodek przy ul. Kopernika, obok Ogrodu Botanicznego, uruchomił Uniwersytet Jagielloński we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim. Projekt ma charakter pilotażowy i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę młodych ludzi z problemami różnej natury, w tym emocjonalnymi, zdrowotnymi.

Specjaliści interwencji kryzysowej, pracujący w centrum, nie będą się zajmować leczeniem, ale pomocą w rozwiązaniu najpilniejszych problemów, doradztwem, organizacją dalszej opieki. Planowane są także wykłady i zajęcia grupowe.

Kanclerz UJ Monika Harpula poinformowała, że rośnie liczba studentów potrzebujących wsparcia, choć brak dokładnych statystyk obrazujących. Jak przyznała, nie ma tygodnia, aby uczelnia nie otrzymywała sygnałów o jakimś niepokojącym zachowaniu, np. o studencie, u którego znaleziono ostry przedmiot, o bójce. W historii UJ można znaleźć przykłady, gdy student brutalnie pobił wykładowcę. Zdarzają się sytuacje, że student, który nie radzi sobie z emocjami, popełnia samobójstwo.

Wśród najczęstszych problemów studentów jest adaptacja. Kryzysy adaptacyjne mogą przeżywać osoby, które do Krakowa przyjeżdżają z rodzinnych miejscowości, z kryzysami nieraz muszą sobie też radzić ci, którzy kończą naukę - przeżywają lęk przed nowym, postudenckim etapem życiowym. Przyczyną stresu są też sprawy osobiste, np. związki, starzenie się rodziców.

„Od kilkunastu lat obserwujemy dramatyczny wzrost problemów emocjonalnych u dzieci, młodzieży” - powiedział psychiatra Maciej Pilecki. Jak dodał, ryzyko że w przeciągu życia będziemy mieć zaburzenia psychiczne wynosi 50 proc.; do 35 r. życia ryzyko problemów psychicznych wynosi 30 proc., co oznaczałoby, że co trzecia osoba mierzy się z problemem i wymagałaby rozmowy o sobie. Zaburzenia - wyjaśnił specjalista - mogą być chroniczne, ale i mogą mieć charakter przejściowy.

Psychiatra zwrócił uwagę, że zarówno polskie jak i światowe badania pokazują, że osoby studiujące mają więcej problemów emocjonalnych, psychicznych, niż osoby, które nie studiują.

SOWA działał będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, oraz w soboty i niedziele od 10 do 14. Do Collegium Śniadeckiego można przyjść bez zapowiedzi i wcześniejszego uzgodnienia terminu. W sytuacji nagłej można dzwonić pod czynny przez całą dobę telefon: 606 406 158.

Otwarte wykłady na temat promocji zdrowia psychicznego odbywać mają w każdy ostatni czwartek miesiąca. Grupy wsparcia zostały podzielone na osiem rodzajów: Adaptacja - dla osób, które w związku z przeprowadzką do Krakowa mają problem z adaptacją; Wzmacnianie zasobów - dla osób, które czują, że mają niskie poczucie własnej wartości; Nie jesteś sam - dla studentów, którzy przeżyli, przeżywają traumę np. po stracie kogoś bliskiego i nie radzą sobie z nauką; Cud diety - grupa prowadzona przez dietetyczkę nt. zdrowego życia, m.in. dla osób odchudzających się; LGBT+ - grupa dla osób mierzących się ze stresem mniejszościowym; Niemowlak - dla studentów, którzy oczekują dziecka lub w ostatnich 12 miesiącach zostali rodzicami; Houston, mamy problem - grupa poświęcona zagadnieniom związanym z uzależnieniami, np. od substancji psychoaktywnych; Culture shock - dla studentów z zagranicy.

Na UJ studiuje 40 tys. studentów.

PAP/ as/