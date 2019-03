Musimy znać przyszłość OFE jeszcze przed PPK

Prezes PFR Paweł Borys uważa, że przyszłość Otwartych Funduszy Emerytalnych powinna być znana przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego zdaniem pomogłoby to w odbudowie zaufania do rynku kapitałowego

Bardzo ważne jest to, co stanie się z OFE, takie pytania często się pojawiają. Dzisiaj jest tak, że wpłaty do OFE wynoszą niewiele ponad 3 mld zł rocznie, a odpływy z tytułu suwaka niewiele ponad 7 mld zł. Rocznie odpływa więc z OFE około 4 mld zł. To powoduje, że na warszawskiej giełdzie brakuje długoterminowych środków - powiedział podczas konferencji organizowanej przez PKO BP w Londynie Paweł Borys.