Rozłam w opozycji: PSL przeciw LGBT

Jesteśmy przeciwko małżeństwom homoseksualnym, a także przeciw adopcji dzieci przez pary tej samej płci - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, PSL jest konserwatywną kotwicą w Koalicji Europejskiej.

Prezes PSL komentował w radiowej Jedynce wypowiedź wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja nt. adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Rabiej w wywiadzie dla „DGP” mówił: „Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją”. Później we wpisie na Twitterze Rabiej podkreślił, że wyrażone w wywiadzie opinie mają charakter „wyłącznie prywatny”. Dodał, że jest „w temacie adopcji bardzo, bardzo sceptyczny”.

Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę, że była to prywatna opinia Rabieja, a co za tym idzie, nie dotyczy ona ani stołecznego Ratusza, ani Koalicji Europejskiej. „My nigdy nie wnioskowaliśmy o takie rozwiązanie, jesteśmy przeciwko małżeństwom homoseksualnym, a przez to jesteśmy przeciw adopcji (dzieci przez pary tej samej płci - PAP). W przeciwieństwie do brytyjskich Konserwatystów, którzy są w koalicji z PiS-em w europarlamencie” - oświadczył prezes PSL.

Podkreślił, że to właśnie dzięki Stronnictwu w czasach rządów PO-PSL, „nie było żadnych rewolucji światopoglądowych”.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że PSL jest konserwatywną kotwicą w Koalicji Europejskiej. „Współpracujemy w ramach Koalicji Europejskiej, możemy wystawić wspólną listę, ale pozostajemy odrębnymi partiami” - mówił polityk. „Nie jest łatwo dojść do porozumienia we wszystkich kwestiach, na pewno w sprawach europejskich łatwiej, niż w niektórych sprawach krajowych” - dodał.

Prezes PSL zaznaczył, że Koalicja Europejska to porozumienie zawarte „tylko i wyłącznie” na wybory do PE. Wyraził też nadzieję, że „w miarę szybko” dojdzie do porozumienia także w sprawie wyborów do Senatu.

PAP/ as/