Niemieckie media o fuzji banków: Bezsens

Bezsensowna fuzja - tak komentuje we wtorek berliński dziennik „Tagesspiegel” plany połączenia dwóch największych niemieckich prywatnych banków: Deutsche Banku i Commerzbanku. „Stuttgarter Zeitung” dodaje, że wielkość nie oznacza odporności na wstrząsy.

Obecnie Deutsche Bank i Commerzbank trzymają się nawzajem w szachu konkurując cenami i ofertami. Jeśli dwa giganty się połączą, to rolę tę będą musiały przejąć kasy oszczędności i banki spółdzielcze. Nie jest to dobry scenariusz - pisze lewicowo-liberalny „Tagesspiegel”.

Dwa największe prywatne banki RFN - Deutsche Bank i Commerzbank - rozpoczęły w poniedziałek rozmowy na temat fuzji. Na połączenie gigantów, które od lat notują straty, naciska niemiecki rząd. Giełda zareagowała pozytywnie na wiadomość o planowanej operacji.

Politycy dają się najwyraźniej olśnić wielkością. W czasach kryzysu finansowego obowiązywała przecież zasada: too big to fail (za duży, żeby upaść ). Co oznaczało po prostu, że w razie wątpliwości bank był ratowany przez podatnika - przypomina „Stuttgarter Zeitung” wydawany na południu Niemiec. Ale to już przeszłość. To, że zapomina się o doświadczeniach Lehman Brothers jest niesłychane - oburza się dziennik.