Nowy wyścig zbrojeń rozegra się w kosmosie

Powołane niedawno do życia Siły Kosmiczne USA mogą kosztować amerykańskich podatników nawet 2 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat. Jednak jak zaznaczają eksperci Siły Kosmiczne mogą być przyczynkiem do nowego wyścigu zbrojeń - tym razem w kosmosie.

Jak informuje Space 24:

Siły Kosmiczne będą uzupełnieniem dla pozostałych pięciu rodzajów amerykańskich sił zbrojnych: wojsk lądowych (United States Army), marynarki wojennej (United States Navy), sił powietrznych (United States Air Force), Korpusu Piechoty Morskiej (United States Marine Corps) oraz Straży Wybrzeża (United States Coast Guard). Do tych dwóch miliardów USD należy oczywiście doliczyć około dziesięć miliardów dolarów, które Departament Obrony USA już wydaje na nieutajnione programy kosmiczne (środki na tajne programy nie są znane).

Jednak jak wskazują analitycy ogromne wydatki planowane przez USA na umocnienie swego kosmicznego bezpieczeństwa mogą doprowadzić też do nowego wyścigu zbrojeń - tym razem w dziedzinie kosmicznej.

Pierwsze symptomy już są widoczne - zarówno Chiny jak i Rosja podejmują od lat wzmożone wysiłki na rzecz rozwoju swych programów kosmicznych. Wysiłki, które przyspieszyły w ostatnich latach. Co więcej w ubiegłym tygodniu Rosja porozumiała się z Luksemburgiem w zakresie rozwoju górnictwa kosmicznego. Była to odpowiedź na amerykańskie wysiłki w rozwoju tej technologii. Można się spodziewać, iż w przypadku sił kosmicznych dojdzie do podobnych umów i rywalizacji.

Space 24/ as/