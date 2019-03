PGE Ventures zainwestuje ok. 100 mln zł w 30 firm

PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów do 2025 r., poinformował prezes Piotr Czak. Współprowadzony fundusz Energy Research Capital (ERC) zainwestuje w tym okresie ponad 30 mln zł, a SpeedUp Energy Innovation (SEI) zainwestuje ponad 80 mln zł.

Chcemy dalej rozwijać nasz własny fundusz i fundusze zewnętrzne, po drugie chcemy być bardziej aktywni na rynku lokalnym, nie tylko krajowym. Chcielibyśmy, żeby nasze spółki dalej współpracowały z grupą PGE - powiedział Czak podczas konferencji PGE „Polska energetyka w obliczu innowacji”. Chcemy inwestować również w tematy związane z CSR, związane z ochroną klimatu i jeden taki projekt jest już przez nas rozważany - dodał prezes.

Wyraził też nadzieję, że PGE Ventures będzie w przyszłości stawać się początkiem tworzenia nowych linii biznesowych w grupie.

Fundusz ERC ma do 2025 r. zrobić 34 inwestycje. My planujemy do 2025 r. zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów. SpeedUp, jako że inwestuje większe środki, zrobi około 12 inwestycji - powiedział Czak.

PGE Ventures to powołany w ramach grupy kapitałowej PGE fundusz corporate venture capital, którego celem jest inwestowanie w startupy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową dostępną m.in. w programach PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami przeznaczonymi na projekty, które posiadają strategiczne znaczenie dla grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości. W portfelu inwestycyjnym PGE Ventures znajdują się spółki: PiMerge, Scanway, Abyss Glass, Lerta, Altlight i IC Solutions.

Energy Research Capital (ERC) to fundusz dofinansowany w ramach programu Bridge Alfa, ze wsparciem PGE Ventures. Fundusz skupia się na inwestowaniu w branże, gdzie zespół funduszu oraz eksperci współpracujący z funduszem posiadają doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz rozwoju przedsiębiorstw.

SpeedUp Energy Innovation (SEI) to fundusz utworzony w ramach programu BRIdge VC przez PGE Ventures, Polski Fundusz Rozwoju, Grupę SpeedUp oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)SzSz