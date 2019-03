Mieszkanie Plus powstanie w Nakle nad Notecią

** Przygotowany w ramach programu Mieszkanie plus projekt budowy 190 mieszkań w Nakle nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) uzyskał decyzję inwestycyjną. Realizacja ma rozpocząć się w 2020 r., zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r.

Jest to ważne wydarzenie nie tylko w Nakle n. Notecią, ale również w województwie. Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości podpisał decyzję inwestycyjną, na mocy której burmistrz Nakła będzie realizował bardzo duże przedsięwzięcie budowy 190 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - powiedział wojewoda kujawsko-pomorskim Mikołaj Bogdanowicz.

Obecny na konferencji minister w KPRM Łukasz Schreiber zaznaczył, że projekt Mieszkanie plus nie jest skierowany tylko do wielkich miast, ale jest to także program, który może funkcjonować w szeregu miast mniejszych.

To program, który ma znacznie większy zasięg i większą skalę. I nie jest tak, jakby chciały przedstawiać osoby niechętne wobec tego programu, że to tylko budowa bloków, wyręczanie deweloperów. Nie, to coś znacznie większego. Program ma też zapobiec i zatrzymać falę emigracji, temu mają służyć też inne programy, jak Rodzina plus czy zerowy PIT do 26 roku życia. To są pomysły, żeby także zatrzymać migrację wewnętrzną - podkreślił Schreiber, który jest też posłem (PiS) z okręgu bydgoskiego.

Prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz zwrócił uwagę, że projekt w Nakle n. Notecią jest najbardziej zaawansowanym w województwie, a w trakcie analizy jest powstanie około dwóch tysięcy mieszkań w regionie.

Chcielibyśmy tych inwestycji realizować znacznie więcej, więc zapraszamy do współpracy prezydentów, burmistrzów i wójtów do współpracy. Chcemy inwestować, żeby jak najwięcej rodzin miało gdzie zamieszkać, powstrzymać falę emigracji i zachęcić do powrotów - dodał Barszcz.

Burmistrz Nakła n. Notecią Sławomir Napierała poinformował, że projekt był przygotowywany przez rok.

Ten program powoduje wzrost dostępności mieszkań. Rodzina nie musi mieć zdolności kredytowej, nie musi być klientem banku, wystarczy, że będzie płaciła czynsz, a w ramach opłaty czynszowej może w przyszłości stać się właścicielem mieszkania. To samorząd bierze na siebie obowiązek zapewnienia lokatorów i obowiązek wykupu później udziałów w spółce, którą dzisiaj zasili kapitał Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poprzez PFR, który będzie tak naprawdę głównym inwestorem - mówił Napierała.

Proces inwestycyjny będzie realizowany przez spółkę celową, którą powoła PFR Nieruchomości. Spółka zajmie się uzyskaniem zgód administracyjnych i wyborem generalnego wykonawcy robót. Grunt do spółki wniesie Nakło n. Notecią.

W Nakle n. Notecią mają powstać cztery pięciokondygnacyjne budynki - dwa po 65 mieszkań i dwa po 30 mieszkań. Głównie będą to mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe, powstanie też 10 mieszkań jednopokojowych i tyle samo czteropokojowych.

W województwie kujawskim w ramach programu Mieszkanie plus przygotowywane są m.in. inwestycje w: Bydgoszczy (dwa projekty - 480 i 135 mieszkań), Toruniu (324), Mroczy (40) i Fabiankach (35).

PAP, MS