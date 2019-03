Jest jeszcze czas na węglowe rekompensaty

Pozostał niespełna miesiąc na składanie wniosków o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla; termin ich przyjmowania minie 23 kwietnia - przypomina Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Wypłaty rekompensat zaczną się po 1 czerwca i potrwają do końca 2019 r.

Uprawnienie do tego świadczenia na mocy stosownej ustawy ma ponad 24 tys. osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy - głównie wdowy i sieroty po górnikach. Wnioski są przyjmowane od 22 stycznia w dni robocze w 18 punktach uruchomionych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

Najwięcej - ok. 6,9 tys. wniosków - trafiło dotąd do SRK, gdzie składają dokumenty te osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalni Kazimierz-Juliusz. Spółka restrukturyzacyjna - jak podał w poniedziałek jej rzecznik Wojciech Jaros - zweryfikowała dotąd ponad 4,8 tys. przyjętych wniosków.

„Równocześnie z przyjmowaniem wniosków trwa ich weryfikacja, czyli sprawdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach oraz uzupełnianie brakujących dokumentów. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 23 kwietnia, pierwszy dzień po Wielkanocy” - powiedział Jaros.

Podkreślił, że spółce bardzo zależy na tym, by skutecznie dotrzeć z informacją do wszystkich uprawnionych, by złożyli dokumenty w wymaganym terminie.

Na mocy obowiązującej ustawy rekompensaty przysługują, m.in. wdowom, wdowcom i sierotom po pracowniku, emerycie lub renciście, mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom pobierającym zamiast swojej emerytury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, oraz osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego. Grupa uprawnionych to ponad 24 tys. osób. Na wypłaty rekompensat w budżecie państwa zabezpieczono ponad 240 mln zł.

Na postawie poprzedniej ustawy o rekompensatach świadczenia otrzymało już ponad 200 tys. górniczych emerytów i rencistów. Obecna ustawa zamyka sprawę rekompensat dla wszystkich tych emerytów, rencistów oraz wdów i sierot po nich, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rekompensat mogą dzwonić na infolinię SRK (nr 32 757 45 54), gdzie można uzyskać wszystkie informacje o warunkach otrzymania świadczenia. Pytania można kierować także na www.rekompensaty@srk.com.pl.

Na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz spółek wypłacających świadczenie są szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do rekompensat - dostępne są, m.in. wzór wniosku o rekompensatę i wzór oświadczenia wymaganego przy składaniu wniosku.

PAP/ as/