ARP: 16 decyzji o wsparciu inwestycji w Euro-Park Mielec

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 16 decyzji o wsparciu inwestycji w obszarze inwestycyjnym Euro-Park Mielec od czasu wejścia w życie ustawy o wspieraniu inwestycji we wrześniu 2018 r., podała Agencja. Planowane nakłady inwestycyjne w efekcie tych decyzji to prawie 653 mln zł i ok. 200 nowych miejsc pracy.

Wraz z wejściem w życie ustawy pojawiły się nowe wyzwania. To przede wszystkim konieczność większego zaangażowania w pozyskanie inwestorów w naszym obszarze inwestycyjnym. Można śmiało powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania: ustawa działa od pół roku, a my możemy się już pochwalić 16 decyzjami. Planowane nakłady inwestycyjne w efekcie tych decyzji to prawie 653 mln złotych i niemal 200 nowych miejsc pracy - powiedział dyrektor oddziału ARP w Mielcu Krzysztof Ślęzak, cytowany w komunikacie.

Spośród wydanych decyzji największe nakłady inwestycyjne zadeklarowały Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy (przedsiębiorstwo z branży opakowań z tektury litej i falistej, inwestycja w Lubartowie w woj. lubelskim) oraz Olimp Laboratories (firma z branży suplementów diety i produktów leczniczych, powiat dębicki na Podkarpaciu) - obie firmy zainwestują po niemal 152 mln zł, przypomina ARP.

Następny pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych jest Consolidated Precision Products Poland. Producent precyzyjnych systemów oraz części lotniczych, zgodnie z deklaracjami, na inwestycje w Rzeszowie przeznaczy 80 mln zł. Niewiele mniej wyda Sanok Rubber Company - producent wyrobów gumowych dla branży motoryzacyjnej planuje nakłady w wysokości 70 mln zł, które m.in. pozwolą na rozbudowę nowego zakładu. Z kolei ADR Polska (producent osi i zawieszeń do maszyn rolniczych) działający w powiecie sanockim zainwestuje 60 mln zł, a firma Marma Polskie Folie (wyroby z tworzyw sztucznych m.in.: opakowania, folie, taśmy głównie dla budownictwa i branży agro), przeznaczy na inwestycje w powiecie przeworskim ponad 53 mln.

Prawie połowa z wydanych decyzji dotyczyła mikro, małych i średnich firm. Wśród nich są m.in. Dariusz Charysz Brixton - producent mebli do wyposażenia sklepów (planowane nakłady 800 tys. zł); Grzegorz Dydyk Firma Usługowo-Handlowa „For-Drew” - producent wyrobów z branży drzewnej (deklarowane nakłady 2 mln zł) czy „Herb” Usługi Produkcyjno-Handlowe Mariusz Pokrywka - producent m.in. europalet, palet jednorazowych, elementów drewnianych (994 tys. zł), czytamy dalej.

Bliska współpraca z samorządami i aktywność samych przedsiębiorców sprawiają, że na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jest bardzo dobry klimat dla inwestycji. Wiemy jednak, że potrzeby inwestorów zmieniają się i bardzo ważne jest, żeby potrafić na bieżąco im sprostać. Obecnie takim oczekiwaniem jest dostęp do gotowych hal produkcyjnych czy przestrzeni magazynowych. Dlatego naszym najważniejszym wyzwaniem jest budowa kolejnych obiektów przemysłowych. W Mielcu i w Zaczerniu koło Rzeszowa rozpoczęliśmy prace projektowe nad nowoczesnymi halami, które będą spełniać wszelkie standardy dla obiektów tej kategorii. Ten sam schemat planujemy zastosować również w przypadku Krosna, gdzie wkrótce zakupimy teren pod budowę ‘przemysłówki’. Warto podkreślić, że hale powstaną w świetnych lokalizacjach, w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk i blisko ważnych węzłów komunikacyjnych tj. A4 i projektowanej S19 - powiedział Ślęzak.

Ustawa o wspieraniu inwestycji jest ważną cezurą w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami do ustawy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ARP wydaje decyzje o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego i w południowej części mazowieckiego. W kompetencjach mieleckiego oddziału znalazło się 17 powiatów oraz 2 miasta na prawach powiatu z Podkarpacia oraz 3 powiaty i 1 miasto na prawach powiatu z Lubelszczyzny.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

(ISBnews)SzSz