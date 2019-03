Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu 2019 r. zostało utrzymane na poziomie z marca br., podało Ministerstwo Finansów. Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 26 marca br. i dodatkowo zaproponowano promocyjne warunki zamiany dla osób, które zdecydują się kontynuować oszczędzanie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc.. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek - czytamy w komunikacie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25 proc.. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5 proc..

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2 proc. dla 12-letnich.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania, podano także.

Obligacje z kwietniowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS0719, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Promocyjna cena zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w kwietniu wyniesie 99,80 zł dla obligacji 2-letnich DOS0421, 99,70 zł dla 3-letnich TOZ0422, 99,60 zł dla 4-letnich COI0423 oraz 99,50 zł dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO0429. Jest to jednorazowa promocja na zakup tych instrumentów drodze zamiany.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany. Dedykowana jest ona wszystkim posiadaczom obligacji, których termin wykupu przypada w kwietniu br. Wszystkie osoby, które zdecydują się kontynuować oszczędzanie, będą mogły w drodze zamiany nabyć obligacje po specjalnych, niższych cenach. W tym celu należy złożyć dyspozycję zamiany na obligacje z nowej oferty i skorzystać z obniżonej ceny - dla obligacji 2-letnich do 99,80 zł, 3-letnich do 99,70 zł i 4-letnich do 99,60 zł. Jeszcze niższą cenę zamiany - 99,50 zł uzyskają osoby, które dokonają reinwestycji w obligację 10-letnią. Jest to doskonały moment na podjęcie decyzji o wydłużeniu horyzontu oszczędzania i ulokowanie kapitału w długoterminowych obligacjach. Niższa cena zamiany oznacza wyższy zysk - podsumował wiceminister finansów Piotr Nowak.

ISBnews, MS