Rolniku! W tym roku lepiej się ubezpiecz

Choć jest obowiązek ubezpieczenia 50 proc. upraw, a za ich brak grożą sankcje, to w praktyce nie jest to przestrzegane. Według danych resortu rolnictwa, w 2015 r. rolnicy zawarli 139 tys. umów ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objętych jest ok. 20 proc. gruntów rolnych. Dopłata budżetu do składek wyniosła 173 mln zł (budżet przewidywał 200 mln zł). Ubezpieczono 2,8 mln ha i 1,3 mln zwierząt.