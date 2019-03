Tauron przekonuje dzieci do zawodu energetyka

W perspektywie najbliższych 10 lat w energetyce na południu Polski może pojawić się nawet 5-tysięczna luka pokoleniowa - zarówno w elektrowniach i spółce dystrybucyjnej, jak i w kopalniach. By ją wypełnić, grupa Tauron promuje zawód energetyka - także wśród najmłodszych.

Tauron od kilku lat realizuje adresowany do szkół program edukacyjny „Bezpieczniki Taurona”, przybliżający uczniom zasady działania elektryczności oraz bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Teraz spółka chce także przybliżyć najmłodszym pracę energetyków i elektromonterów - właśnie oni są bohaterami przygotowanej dla dzieci książeczki „Mam przyjaciela energetyka”.

Wydana w lutym książeczka trafia m.in. do bibliotek wszystkich szkół biorących udział w programie „Bezpieczniki Taurona”, natomiast we wtorek - jak poinformował rzecznik grupy Tauron Łukasz Zimnoch - dostali ją uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich, gdzie zorganizowano pokaz edukacyjny z udziałem elektromonterów Pogotowia Energetycznego. Mówiono m.in. o tym, czym jest prąd, skąd się bierze i jak dociera do naszych domów. Dzieci zobaczyły narzędzia pracy i wyposażenie specjalistycznego wozu, dowiedziały się kiedy należy wezwać Pogotowie Energetyczne.

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza w Polsce książeczka dla dzieci, przybliżająca tajniki codziennej pracy energetyków. Jej głównym bohaterem jest elektromonter Adam, który zabiera czytelników w podróż po świecie prądu.

Wydawnictwo, przygotowane wspólnie z wydawnictwem Media Rodzina, przedstawia dzień pracy elektromontera. Główny bohater zabiera czytelników do serca firmy, czyli dyspozycji ruchu sieci, prezentuje wyposażenie pogotowia energetycznego, pokazuje, jak elektromonterzy wykonują codzienne obowiązki i jak usuwają awarie, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie.

Na końcu elektromonter Adam opowiada o tym, w jaki sposób prąd trafia do naszych mieszkań i jak to się dzieje, że energetycy są także opiekunami zwierząt - np. bocianów, dla których gniazd instalują specjalne platformy.

Książka została wydana w serii „Mądra Mysz” - edukacyjnego cyklu kwadratowych książeczek, który w pouczający i wesoły sposób, w postaci zabawnych historyjek, przybliża dzieciom różne zawody. Wśród opisanych w książkach tej serii profesji dominowały dotąd zawody tradycyjne, zwykle znane maluchom. Dzięki współpracy wydawcy z Tauronem do rejestru profesji trafił też zawód energetyka.

Książeczka dla dzieci to kolejna edukacyjna inicjatywa grupy. We wrześniu ub. roku premierę miał pierwszy w Polsce serial dokumentalny „Elektryczni”, opowiadający o codziennej pracy elektromonterów Taurona oraz ukazujący kulisy budowy nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Figurki energetyków z grupy Tauron pojawiły się także na największej w Polsce makiecie kolejowej „Kolejkowo” we Wrocławiu i Gliwicach.

Działania edukacyjne są częścią programu „Bezpieczniki Taurona”, w ramach którego zasady bezpiecznego korzystania z prądu przedstawiono ponad 170 tys. uczniów. Przekazywane dzięki internetowej platformie treści mają przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci. Filarem projektu są gotowe scenariusze interaktywnych lekcji, opracowane dla dwóch grup wiekowych: klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. Lekcje zawierają filmy edukacyjne, są pełne doświadczeń, eksperymentów i zabaw, a także wykorzystują wiele pomocy naukowych w postaci quizów, rysunków, fotografii i motywów dźwiękowych.

Platforma jest dostępna pod internetowym adresem: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl, a strona całej akcji edukacyjnej to: bezpieczniki.tauron.pl.

Grupa energetyczna Tauron współpracuje także z kilkudziesięcioma szkołami z południa Polski, kształcącymi uczniów w specjalnościach związanych z energetyką i górnictwem. Najzdolniejsi uczniowie mają zapewnione stypendia oraz gwarancję zatrudnienia w spółkach grupy. Patronat Taurona nad poszczególnymi klasami daje uczniom możliwość nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej nauki zawodu m.in. poprzez praktyki i staże, a także wsparcie stypendialne, np. podczas późniejszych studiów na wybranych kierunkach.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja, realizująca adresowaną do uczniów kampanię edukacyjną, to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 270,2 tys. km linii energetycznych na obszarze 57,9 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 51,4 terawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

