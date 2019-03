Niemieckie IT: Sypie się system zarządzania lotami

Od kilku dni utrzymują się kłopoty niemieckiej kontroli ruchu lotniczego (DSF), spowodowane technicznymi problemami z oprogramowaniem. We wtorek znów konieczne było odwoływanie lotów - informuje agencja dpa.

We Frankfurcie nad Menem odwołano tego dnia 54 z 1350 planowanych połączeń - poinformował rzecznik operatora tego portu lotniczego. Dotknęło to głównie linii Lufthansa, które odwołały 50 lotów, co naraziło na niedogodności ok. 4,1 tys. pasażerów. Podobna sytuacja panowała w poniedziałek.

Kontrola ruchu lotniczego zapowiedziała wymianę sprawiającego problemy software’u w nocy ze środy na czwartek. Do odwołania przepustowość obszaru powietrznego kontrolowanego przez DSF z Langen (Hesja) jest ze względów bezpieczeństwa ograniczona do 75 proc. Chodzi o rejon od Jeziora Bodeńskiego do Kassel i od granicy Niemiec z Holandią do Turyngii.

DSF zapewnia, że bezpieczeństwo ruchu lotniczego nie jest zagrożone. Centra w Monachium, Bremie i Karlsruhe działają normalnie.

PAP, MS