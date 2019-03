Rosną ceny samochodów używanych

Rynek samochodów używanych w Polsce obejmował 717 285 ofert sprzedaży pojazdów w I kwartale 2019 roku, tj. o 8,5% więcej niż w I kwartale 2018 roku (661 285 pojazdów), wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż był Opel Astra - aż 23 054 samochodów, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Passat - 19 874 samochodów, a na trzecim Audi A4 - 18 425 samochodów - czytamy w komunikacie.

Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży wzrosła o 700 zł r/r do 17 600 zł. Najwyższe ceny miały samochody w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz śląskim. Mediana przebiegu wzrosła o 400 km do 181,4 tys. km w porównaniu do lutego, a mediana wieku wzrosła do 11,4 lat w porównaniu do 11,2 lat rok temu, podano także.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych pojawiło się w województwie mazowieckim (126 859 ofert), a najmniej w województwie opolskim (12 189 ofert). Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla (383,5 tys.), benzynowym (271,6 tys.) oraz LPG (53,8 tys.), wynika również z komunikatu.

Grupa AAA Auto istnieje na rynku od 25 lat i prowadzi sieć ponad 40 salonów samochodowych w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Specjalizuje się w samochodach po pierwszym lub drugim właścicielu, z udokumentowaną historią serwisową. Obroty firmy przekraczają 435 mln euro, a sprzedaż to ok. 70 tys. pojazdów rocznie.

(ISBnews)SzSz