MPiT: Fitch potwierdził dobrą sytuację Polski

Agencja Fitch, utrzymując rating Polski wskazała na dobrą sytuację społeczno-gospodarczą kraju i silny sektor bankowy - zwraca uwagę w komentarzu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Agencja Fitch ogłosiła w piątek wieczorem rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

MPiT zwraca uwagę w komentarzu, że agencja wskazała na dobrą sytuację społeczno-gospodarczą kraju oraz silny sektor bankowy.

W swojej ocenie Agencja odnosi się także do kwestii równowagi finansów publicznych i kluczowych wskaźników fiskalnych. Oceniła, że w przypadku braku rozwiązań kompensujących wzrost wydatków budżetowych, w wyniku zapowiedzianego w lutym pakietu wydatkowego, którego wartość oceniana jest na 60 mld zł (w latach 2019-2020), w 2020 r. deficyt sektora finansów publicznych w Polsce może zbliżyć się w okolice 3 proc. PKB (2,8 proc.) - czytamy w komunikacie MPiT.

Resort przypomina, że 20 marca agencja Fitch podniosła prognozy PKB dla Polski do 4 proc. w 2019 i 3,5 proc. w 2020 r. z odpowiednio 3,8 proc. i 3 proc. oczekiwanych w grudniu ub.r.

Warto zauważyć, iż zgodnie ze styczniowymi szacunkami MPiT wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 roku wyniesie ok. 4 proc. - Agencja potwierdziła przedstawioną przez nas wówczas prognozę - dodano. - Bardzo dobra sytuacja gospodarcza w Polsce oraz ograniczone ryzyko istotnego pogorszenia wskaźników fiskalnych było wystarczające do utrzymania ratingu. Polska pozostaje gospodarką o solidnych fundamentach, odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne, co plasuje ją w gronie liderów UE - napisano w komentarzu MPiT.