Wszyscy są przeciw zaborowi Wzgórz Golan przez Izrael

Wkrótce po rozpoczęciu w niedzielę szczytu Ligi Państw Arabskich w Tunisie król Arabii Saudyjskiej, ale też sekretarz generalny ONZ i szefowa dyplomacji UE wypowiedzieli się przeciwko decyzji USA o formalnym uznaniu Wzgórz Golan za terytorium Izraela.

Arabia Saudyjska zdecydowanie odrzuca wszelkie działania, które mogą wpłynąć na suwerenność Syrii nad Wzgórzami Golan - oświadczył saudyjski monarcha Salman. Rijad jest jednym z najważniejszych sojuszników Waszyngtonu w świecie arabskim.

Do tematu odniosła się też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która podkreśliła, że ignorowanie rezolucji uchwalonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wzgórz Golan „to nie rozwiązanie”. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaznaczył zaś, że jakiekolwiek rozwiązanie dla zbrojnego konfliktu w Syrii musi gwarantować integralność terytorialną tego kraju, także w odniesieniu do Wzgórz Golan.

Według doniesień mediów oczekuje się, że na koniec szczytu jego uczestnicy wydadzą oświadczenie potępiające decyzję USA w odniesieniu do Wzgórz Golan, ale - jak pisze agencja AP - raczej nie podejmą żadnych innych kroków.

Na początku spotkania w Tunisie pojawił się również temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Guterres oświadczył, że tzw. rozwiązanie dwupaństwowe w tym kontekście jest „niezbędne”. Poparcie dla takiego scenariusza wyraził również król Salman, a Mogherini podkreśliła, że jest to „jedyne wykonalne i realistyczne rozwiązanie”.

Spoczywa na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do nieodwracalnego demontażu rozwiązania dwupaństwowego. Jakikolwiek przyszły plan (w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego) będzie musiał respektować uzgodnione na arenie międzynarodowej parametry, w tym przebieg granic (sprzed wojny) w 1967 roku wraz z uzgodnioną przez obie strony wymianą ziem oraz z Jerozolimą jako stolicą obu państw - oświadczyła Mogherini.