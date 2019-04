Szef MSZ w USA: Czekają nas przełomowe ustalenia?

Od poniedziałku do czwartku szef MSZ Jacek Czaputowicz będzie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Czaputowicz weźmie udział w briefingach Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz w uroczystościach związanych z 70. rocznicą powołania NATO - poinformował resort.

Podczas pobytu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji będzie uczestniczył m.in. w briefingach nt. międzynarodowego prawa humanitarnego i nieproliferacji broni masowego rażenia. W programie wizyty jest także spotkania z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych Jeanem-Pierrem Lacroix oraz spotkania dwustronne, w tym z pierwszym wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu Sabahem Khaledem Al-Hamadem Al-Sabahem.

Resort zwraca uwagę, że będzie to siódma wizyta ministra Czaputowicza w Nowym Jorku od czasu rozpoczęcia przez Polskę dwuletniej kadencji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

W Waszyngtonie szef polskiego MSZ weźmie udział w sesjach roboczych Rady Północnoatlantyckiej, podczas których poruszone zostaną kwestie związane z relacjami z Rosją, zaangażowaniem w walkę z terroryzmem oraz współpracą transatlantycką i podziałem obciążeń.

Przy okazji pobytu w Waszyngtonie minister Jacek Czaputowicz weźmie również udział w wydarzeniach poświęconych 70. rocznicy powołania NATO oraz 20 rocznicy przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego: organizowanej przez Centre for European Policy Studies (CEPA) konferencji „NATO at 70: Commemorating the Past. Preparing for the Future” oraz w konferencji „Stronger Together: The Importance of Allies in an Era of Great Power Confrontation”.

Czaputowicz mówił wcześniej PAP, że planowana na środę i czwartek wizyta w Waszyngtonie będzie dla niego okazją m.in. do zaakcentowania wagi NATO oraz więzi transatlantyckich z punktu widzenia Polski i innych państw środkowoeuropejskich. Ważnym celem dyskusji podczas uroczystości związanych z 70. rocznicą powstania Sojuszu będzie też - według niego - określenie stojących przed nim wyzwań, w tym związanych z przyjmowaniem nowych członków i działaniami Rosji, a także utrzymanie „spójnej, jednolitej” odpowiedzi NATO na te wyzwania.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że doświadczenie w RB ONZ wskazuje, że w wielu kwestiach globalnych stanowiska Warszawy, Berlina i innych unijnych stolic są zbieżne. Przypomniał w tym kontekście, że w bieżącym roku z 15 miejsc w Radzie Bezpieczeństwa państwa członkowskie Unii zajmują aż pięć; oprócz Polski są to Niemcy i Belgia, a także stali członkowie RB ONZ, Zjednoczone Królestwo i Francja. Minister zwrócił również uwagę na niedawny wspólny głos pięciu krajów unijnych dot. nieuznania aneksji Wzgórz Golan przez Izrael.

„To jest oczywiście nasza konsekwentna polityka. Razem z innymi państwami Unii mówimy, że rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego musi zakładać budowę państwa palestyńskiego, być rozwiązaniem dwupaństwowym i nie uznajemy niezgodnej z prawem międzynarodowym aneksji; w tej kwestii różnimy się ze Stanami Zjednoczonymi” - zaznaczył.

Minister poinformował, że przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych podejmie też tematy związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, kontynuując wątki podjęte podczas lutowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie.

„Cały czas jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską. Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac +procesu warszawskiego+ w formie siedmiu grup roboczych: ds. zwalczania terroryzmu i jego nielegalnego finansowania, nieproliferacji, bezpieczeństwa lotniczego i morskiego, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, tematyki humanitarnej oraz praw człowieka i osób zatrzymanych. Niewykluczone, że w Waszyngtonie będziemy mogli ogłosić, kiedy to się stanie” - powiedział Czaputowicz.

PAP/ as/