Facebook zacieśnia kontrolę treści w Polsce

Przez ostatnie dwa lata walka z dezinformacją miała priorytetowe znaczenie dla Facebooka, a jednym ze sposobów na jej ograniczenie jest współpraca z niezależnymi weryfikatorami informacji na całym świecie. Dzisiaj ogłaszamy uruchomienie naszego programu weryfikacji informacji w Polsce we współpracy z Agence France Presse (AFP), która posiada certyfikat International Fact-Checking Network. AFP zacznie oceniać rzetelność i prawdziwość treści na Facebooku począwszy od tego miesiąca

Gdy weryfikator informacji oceni treść jako fałszywą, pokazujemy ją niżej w Aktualnościach, znacznie zmniejszając jej dystrybucję. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się oszustw i zmniejsza liczbę osób, które je widzą. Zasięg stron i domen, które notorycznie udostępniają fałszywe wiadomości także zostanie zmniejszony. Zostaną one również pozbawione możliwości korzystania z narzędzi reklamowych i monetyzacyjnych na Facebooku. Pomaga to ograniczyć rozpowszechnianie fałszywych wiadomości motywowanych finansowo. Z naszego doświadczenia wynika, że gdy dany materiał zostanie oceniony jako fałszywy, udaje nam się ograniczyć jego zasięg o 80 proc.

Cieszymy się, że możemy uruchomić nasz program weryfikacji informacji w Polsce z AFP. Zwalczanie dezinformacji to zadanie, które traktujemy bardzo poważnie, dlatego stale pracujemy nad sposobami, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się fałszywych informacji na naszej platformie. AFP jest najbardziej rozbudowanym partnerem Facebooka zajmującym się weryfikacją informacji na Facebooku, posiadającym dziennikarzy na całym świecie, analizującymi treści w ośmiu językach w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach. Cieszymy się z rozszerzenia naszej współpracy na Polskę i dalszego rozwijania naszego partnerstwa – powiedział Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.

Program wpisuje się w trzyczęściowe podejście Facebooka do podnoszenia jakości i autentyczności treści wyświetlanych w Aktualnościach. Facebook usuwa konta i treści, które naruszają jego Standardy społeczności lub Zasady dotyczące reklam, zmniejsza dystrybucję fałszywych wiadomości i nieautentycznych treści, takich jak clickbait oraz informuje ludzi, oferując dodatkowy kontekst dla postów, które widzą.

Dzięki nowemu kontraktowi, AFP rozwija globalny zespół weryfikacji informacji, działający już w 17 krajach. Weryfikacja leży u podstaw historycznej misji AFP, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie przynosi korzyści naszym klientom i opinii publicznej każdego dnia. – powiedział Phil Chetwynd, AFP Global News Director.

Obecnie w programie weryfikacji informacji Facebooka uczestniczy 43 zewnętrznych partnerów na całym świecie, którzy sprawdzają prawdziwość treści w 24 językach. Oprócz linków do artykułów wprowadziliśmy również możliwość sprawdzania przez recenzentów prawdziwości zdjęć i filmów.

Facebook, mw