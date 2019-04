Większość rodziców nie ma problemu z pieniędzmi

80 proc. rodziców nie ma problemów z codziennymi płatnościami. Już tylko co piątej rodzinie, w której jest dziecko, brakuje pieniędzy na pokrycie bieżących zobowiązań, a dla 45 proc. gospodarstw domowych z dziećmi duże zakupowe decyzje wiążą się z nadmiernym obciążeniem domowego budżetu - wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Skala problemów finansowych rodziców jest porównywalna do tej, jaką mają osoby bezdzietne, ale to rodzice lepiej radzą sobie z planowaniem budżetu, rzadziej są rozrzutni i rzadziej mają problem z brakiem pracy - podkreśla Rejestr.

„Prawie co trzecia osoba wychowująca potomstwo nie ma problemów z opłaceniem bieżących wydatków. Prawie połowie trudno jest opłacić zobowiązania najwyżej raz na kilka miesięcy. Istnieje jednak spory odsetek osób, które częściej głowią się jak +dotrwać do pierwszego+” - wskazują autorzy badania.

Problem z codziennymi płatnościami przynajmniej raz w miesiącu ma 21 proc. rodziców. Podobnie sytuacja wygląda w gospodarstwach domowych, w których dzieci nie ma (20 proc.). Jak przekonuje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, w domach bez dzieci częściej powodem braku pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków jest „rozrzutność, brak pracy, nieumiejętność planowania budżetu, a także nałogi czy zakupoholizm”. Natomiast osoby wychowujące dzieci częściej wymieniają „obciążenie kredytami i pożyczkami oraz nadmierne wydatki wymuszone przez potomstwo”.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor problemy finansowe to nie tylko brak pieniędzy na bieżące zobowiązania, ale także na duże jednorazowe wydatki. Blisko połowa rodzin dokonała kiedyś zakupu, który wykraczał poza ich możliwości finansowe.

„Polskie rodziny starają się, by ich domowy budżet nie był zbytnio obciążany. Dlatego większość wykazuje się dyscypliną finansową i ogranicza wydatki. Jednak posiadanie dzieci jest związane z wydatkami, których trudno uniknąć. Jak choćby inwestycja w większe mieszkanie i jego wyposażenie czy też wyjazdy” - mówi, cytowana we wtorkowym komunikacie, ekspertka Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor Halina Kochalska.

Wśród największych wyzwań dla rodzin z dziećmi znalazł się zakup mieszkania lub samochodu (po 31 proc.) oraz wyposażenie domu w niezbędny sprzęt RTV i AGD (26 proc.) - wynika z badania. Również wyjazdy wakacyjne to dla jednej piątej respondentów obciążenie wykraczające poza budżet. Kolejnymi dużymi wydatkami są urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy. Wydatki z tych kategorii zakupów są związane z potrzebami potomstwa i pokazują wysiłek, jaki czynią polskie rodziny. Natomiast jedynie ułamek rodziców przeznacza w swojej ocenie zbyt duże kwoty na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci. „Można to interpretować na dwa sposoby. Albo program 500+ służy właśnie na pokrycie tych zobowiązań i rodzice nie muszą wygospodarowywać dodatkowych pieniędzy, albo w zbyt małym stopniu przywiązują oni wagę do rozwoju swoich pociech ze względu na wydatki w innych obszarach” - wyjaśnia Kochalska.

Badanie na zlecenie BIG InfoMonitor wykonała firma Quality Watch, techniką wywiadów internetowych (CAWI) wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski w listopadzie 2018 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

