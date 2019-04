Najpierw PPK potem przyjdzie czas na OFE

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych i wdrożeniem systemu, po zakończeniu tych prac, będą podjęte decyzje co do zmian w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych - poinformował resort finansów.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aktów wykonawczych do PPK i wdrożeniem systemu. Po zakończeniu tych prac, będą podjęte decyzje co do zmian w zakresie OFE - napisał MF.

Środowy „Super Express” napisał, że wszystkie pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostaną przelane na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Z informacji gazety wynika, że decyzja zapadnie już w kwietniu, a pieniądze - średnio ponad 10 tys. zł na osobę - mogłyby się znaleźć na kontach jeszcze w tym roku.

Komentując medialne doniesienia prezes PFR Paweł Borys ocenił dla PAP Biznes, że przeniesienie 100 proc. aktywów OFE na indywidualne konta emerytalne byłoby bardzo dobrym i korzystnym dla uczestników OFE scenariuszem.

W połowie marca, podczas konferencji organizowanej przez PKO BP w Londynie, prezes PFR wyraził przekonanie, że przyszłość Otwartych Funduszy Emerytalnych powinna być znana przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych, tj. przed 1 lipca 2019 r. Jego zdaniem, pomogłoby to w odbudowie zaufania do rynku kapitałowego.

W poniedziałkowym wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita” premier Mateusz Morawiecki informował, że rząd pracuje nad koncepcją reformy OFE, którą chce przedstawić w najbliższych miesiącach.

W rozmowie z „Rz” premier podtrzymał jednak wcześniejsze założenia, że 25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a pozostałe 75 proc. - na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli.

Na podst. PAP