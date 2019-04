Informacja o smogu po nowemu

Resort środowiska zaproponował nowe poziomy informowania i alarmowania o smogu, co jest bardzo istotne dla grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń np. osób starszych - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2012 r., w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10. Poziom informowania w przypadku PM10 to 200 mikrogramów.

„Rozporządzenie dot. poziomów alarmowania i informowania o smogu wydawane jest przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia. W ostatnich dniach zaproponowaliśmy obniżenie poziomów, które wynosić będą odpowiednio 250 i 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat odczujemy zdecydowaną różnicę w jakości powietrza, dzięki inwestycjom realizowanym w ramach programu Czyste powietrze” - powiedział Kowalczyk.

Szef resortu środowiska dodał, że obniżenie poziomów alarmowania i informowania o smogu „jest szczególnie istotne dla grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń, m.in. osób uprawiających sport na świeżym powietrzu, osób starszych, chorych, kobiet w ciąży oraz osób posiadających małe dzieci”.

Organizacje ekologiczne zajmujące się problemem smogu od lat podkreślają, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza w Europie. Mimo, że poziomy mają zostać obniżone, to i tak - zgodnie z propozycją resortu środowiska - będą one wysokie. W porównaniu np. do Węgier gdzie alarm smogowy ogłaszany jest przy 100 mikrogramach na m sześc. dla pyłu PM10, czy Czech gdzie alarm ogłaszany jest przy 150 mikrogramach.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów, a dla pyłu PM2,5 - 25 mikrogramów na metr sześcienny.

W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Z kolei w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum. Część samorządów w przypadku wystąpienia poziomów alarmowych wprowadza darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

PAP/ as/