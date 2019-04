Prezes PGNiG liczy na usprawnienie procesu koncesyjnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na usprawnienie procesu przyznawania koncesji w kraju, aby możliwe było co najmniej utrzymanie dotychczasowego wydobycia - poinformował prezes Piotr Woźniak.

Proces koncesyjny, realizowany przez urząd Głównego Geologa Kraju, powinien przebiegać tak, by przynajmniej podtrzymać produkcję gazu w Polsce. Produkujemy ok. 4 mld m.sześc. rocznie, ale przychodzi to coraz trudniej, bo wyczerpują się złoża. Do utrzymania zasobów gazu potrzebne jest odkrywanie co najmniej 4 mld m.sześc. - powiedział Woźniak podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku.