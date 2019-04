Apollo Film ma nowego prezesa

Miłosz Horodyski, były dyrektor departamentu marketingu i PR w Alior Banku, a do niedawna szef PR Grupy Lotos, został dziś prezesem Apollo Film, współorganizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego i właściciela studyjnych kin w Polsce południowej.

Apollo Film, podlega urzędowi marszałkowskiemu, jest m.in. właścicielem Kina Kijów, współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego i właścicielem nieruchomości w Krakowie, Kielcach, czy Rzeszowie. Spółka jest też jest fundatorem trzech fundacji: Krakowskiej Fundacji Filmowej, Regionalnej Fundacji Filmowej z siedzibą w Rzeszowie oraz Fundacji Rozwoju Kina.

Miłosz Horodyski, nowy prezes spółki, wraca zatem do branży gdyż przez ponad 10 lat związany był z telewizją. Jest autorem kilkunastu filmów dokumentalnych w tym 3 nagrodzonych, wykładał też w krakowskich szkołach filmowych.

Horodyski w lutym tego roku został szefem PR w Grupie Lotos. Wcześniej przez blisko dwa lata kierował marketingiem i PR w Alior Banku.

Nim w 2017 r. objął to stanowisko, od 2016 r. był zastępcą dyrektora TVP3, a od 2008 do 2016 r. redaktorem i dziennikarzem w TVP. Pracował też w Radiu Kraków i Radiu EX FM oraz szefował promocji w Tygodniku Powszechnym i Teatrze im. Juliusza Słowackiego.