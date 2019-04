Intermodalna współpraca

Rozbudowa połączeń intermodalnych między Polską a Niemcami – to cel współpracy między PKP CARGO S.A. a Duisburger Hafen AG (Duisport), operatorem portu rzecznego w Duisburgu.

List intencyjny w tej sprawie podpisali dzisiaj w Duisburgu prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz i prezes Duisburger Hafen AG Erich Staake. Obu stronom zależy na rozbudowie połączeń intermodalnych z Polski do Niemiec, a szczególnie w korytarzach: Małaszewicze – Duisburg, Poznań – Duisburg, Geniusze – Duisburg oraz Gliwice/Wrocław – Riesa/Duisburg.

Sygnatariusze listu powołają zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie wspólnych produktów intermodalnych i poprawa jakości obsługi klientów. Chodzi zwłaszcza o skrócenie czasu i kosztów przewozu ładunków oraz ich przeładunku. Usprawnienie procesów logistycznych ma przyczynić się do tego, że stawki przewozowe na kolejowych połączeniach terminalowych będą konkurencyjne do cen oferowanych klientom przez przewoźników samochodowych.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. podkreśla, że współpraca ma być korzystna dla obu stron.

Dla nas ważne jest to, że otwieramy sobie szersze możliwości przewozu ładunków intermodalnych do Duisburga, gdzie na Renie funkcjonuje największy na świecie rzeczny port śródlądowy. Nasze pociągi już tam oczywiście od wielu lat jeżdżą, utrzymujemy stałe połączenia z Duisburgiem, ale jest szansa na znaczne zwiększenie ilości transportowanych towarów – mówi prezes Warsewicz.

Polska jest miejscem, gdzie dynamicznie rośnie przewóz ładunków kontenerowych z portów morskich, jesteśmy także dla Chin bramą lądową do Unii Europejskiej na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. To powoduje, że Duisport jest zainteresowany współpracą z Polską, aby obsługiwać jak największą część kontenerów, która jest adresowana do odbiorców w Europie Zachodniej – dodaje prezes Warsewicz. I zwraca uwagę na to, że zainteresowanie Polską wynika z faktu, iż w następnych latach będzie znacznie rósł potok ładunków intermodalnych przejeżdżających przez nasz kraj. Coraz lepiej bowiem wykorzystujemy położenie Polski na skrzyżowaniu największych szlaków handlowych w Europie.