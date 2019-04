Pol-Mot odrzuca zarzuty KNF

Pol-Mot Holding nie zgadza się z ustaleniami i twierdzeniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącymi zarzutu wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursusa przez Pol-Mot Auto - podała spółka.

Odnosząc się do komunikatu KNF opublikowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. […] informujemy, że zrealizowana przez Pol-Mot Auto S.A. (właściciela ok. 3,3% akcji Ursus S.A.) w dniach 18-20 marca 2019 r. sprzedaż akcji Ursus S.A. wynikała wyłącznie z braku środków na terminowe opłacenie ciążących na Pol-Mot Auto S.A. zobowiązań podatkowych (VAT) i składek ZUS - czytamy w oświadczeniu.

Osoby fizyczne wchodzące w skład organów Pol-Mot Auto nie miały dostępu do informacji poufnych Ursusa, w szczególności do opublikowanej z opóźnieniem informacji powziętej 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP czynności, nadanych przez komornika sądowego, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji.

Spółki grupy kapitałowej Pol-Mot Holding S.A. podejmują dochodzenie ochrony prawnej dobrego imienia przed sądem – podsumowano.

Wcześniej w tym tygodniu KNF podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki Pol-Mot Auto. Czytaj także: KNF donosi na POL-MOT Auto

Ursus (w restrukturyzacji) specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

Na podst. ISBnews