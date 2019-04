Polska dostała ochłapy z 80 mld euro reparacji niemieckich

Szacuje się, że jak dotąd Niemcy wypłaciły różnym krajom ok. 80 mld euro indywidualnych odszkodowań; większość otrzymali obywatele Izraela i krajów Europy Zachodniej; Polska dostała ochłapy; to dyskryminacja - powiedział w piątek przewodniczący zespołu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Mularczyk mówił podczas piątkowego posiedzenia zespołu, że po II wojnie światowej Niemcy zawarły ok. 12 umów bilateralnych z innymi krajami, na podstawie których wypłacały im „pewne kwoty zbiorcze” za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Ponadto - jak dodał - Niemcy wypłacają również indywidualne odszkodowania na podstawie wyroków sądów, które zapadły w latach dziewięćdziesiątych oraz dwutysięcznych, a także poprzez założone m.in. w tym celu fundacje.

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie objęła około miliona polskich obywateli, którzy statystycznie dostali ok. 650 zł jednorazowej wypłaty. Można powiedzieć, że to było jedyne odszkodowanie, jakie dostali polscy obywatele w latach dziewięćdziesiątych - zaznaczył Mularczyk.

Według niego, z dostępnych szacunków wynika, że jak dotąd Niemcy wypłaciły ok. 80 mld euro indywidualnych odszkodowań. Najwięcej - ok. 35 mld euro otrzymali obywatele Izraela; pozostała część przypadła głównie mieszkańcom krajów zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja.

Ta sytuacja pokazuje pełną dyskryminację narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności Polski, gdzie te odszkodowania były jednorazowe; można powiedzieć, że były to rzucane ochłapy - oświadczył Mularczyk.

Biorąc to pod uwagę, w ocenie posła, „oburzające” są stwierdzenia, które padają ust niektórych niemieckich polityków o tym, że ich kraj „rozliczył się ze swoją przeszłością” i temat II wojny światowej jest dla nich zamknięty.

Podczas piątkowego posiedzenia zespołu referaty wygłosili prof. Jan Sztaudynger oraz dr hab. Paweł Baranowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawili oni metody ekonomicznej wyceny strat ludzkich poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej, a także dane statystyczne dotyczące gospodarki II RP w latach 1930-39. Ich zdaniem pozwolą one ocenić stratę potencjału ekonomicznego, którą poniosła Polska w wyniku wojny oraz jego wpływ na PKB już po 1945 roku.

Jak wskazał Baranowski, straty kapitału ludzkiego można szacować stosując jedną z trzech metod. Pierwsza - dochodowa - oparta jest „o przyszłe dochody, które wytworzyłoby dane dobro”, np. wynagrodzenie jakie za swoją pracę w ciągu całego życia mogłaby otrzymywać osoba, która zginęła w wyniku wojny, a także jej dzieci czy wnuki. Druga - kosztowa - opiera się „o przeszłe nakłady poniesione na wytworzenie”. Są to m.in. koszty wykształcenia i wychowania osoby, która zginęła podczas wojny.

Trzecia metoda - preferencji ujawnionych - opisuje „skłonności ludzi do zapłaty za dane dobro”.

Badamy skłonność ludzi do zapłaty za coś, co ratuje życie ludzkie. Na przykład mamy lek na nadciśnienie, który podwyższa przeżywalność ludzi o 10 proc. Ten lek w horyzoncie życia ileś kosztuje, więc jego wartość, tyle ile ludzie są skłonni za niego zapłacić, to jest 10 proc. całej wartości życia ludzkiego - tłumaczył ekspert.