PKO BP: chmura krajowa gotowa na klientów

Zakończyliśmy kolejny etap budowy chmury krajowej, świadczymy pierwsze usługi dla PKO BP i jesteśmy gotowi świadczyć usługi dla kolejnych klientów - poinformowali wiceprezes banku, przewodniczący rady nadzorczej Adam Marciniak i prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek.

Osiągnęliśmy kolejny krok w ramach harmonogramu rozwoju Chmury Krajowej: pod koniec kwietnia oficjalnie ruszą na Mazowszu trzy niezależnie serwerownie zbudowane w referencyjnej architekturze chmurowej, które już teraz PKO BP wykorzystuje do przyspieszania procesów wytwarzania i testowania oprogramowania. To punkt startowy rozwoju usług chmurowych m.in. dla sektora finansowego w Polsce. Pierwszy region Chmury jest już gotowy na przyjęcie nowych klientów - powiedział Adam Marciniak.

Dodał, że PKO uruchomiło już w oparciu o outsourcing środowiska testowego pierwsze prace związane z optymalizacją procesów wytwarzania aplikacji bankowych przechodząc z modelu tradycyjnego do nowego podejścia do zadań IT.

Operator Chmury Krajowej rusza też z usługami transformacji dla naszych klientów. Mamy podpisane szereg umów partnerskich z dużymi podmiotami transformacyjnymi - powiedział.

Jak wyjaśnił Michał Potoczek, transformacja z tradycyjnego IT do chmury wymaga od przedsiębiorstw szeregu analiz i opracowania strategii takiej migracji - trzeba ocenić jakie systemy przenieść w pierwszej kolejności, czy wymagają one modyfikacji dostosowującej je do wymogów chmury.

Żeby ułatwić klientom taką migrację, zbudowaliśmy sieć partnerów transformacyjnych, którzy specjalizują się w konsultingu, ocenie architektury IT i wytwarzaniu aplikacji. Będą oni doradzać klientom w tym procesie, np. szacowaniu kosztów, ryzyk czy efektywnym wykorzystaniu możliwości chmury - powiedział.

Jak poinformowali rozmówcy PAP, podpisano już kilka umów z firmami, które będą pomagać klientom w przechodzeniu do chmury: m.in. Asseco, Accenture, Sygnity oraz DXC Technologies.

To jest pierwsza tura, rozmawiamy też z globalnymi graczami, których usługi Operator Chmury Krajowej będzie oferować jako uzupełnienie swojej oferty. - powiedział Marciniak.

Według wiceprezesa zarządu PKO BP, bank zdecydował się na zainwestowanie w spółkę, która rozwija usługi chmurowe, gdyż jako instytucja zaufania publicznego zauważył, że na polskim rynku jest wiele instytucji i przedsiębiorstw, dla których nie istnieje oferta usług tego typu.

Zostaliśmy praktycznie zmuszeni do tego, żeby taką inicjatywę podjąć. Chodzi z jednej strony o budowę odpowiedniej oferty i rozwiązań dla naszego banku, a z drugiej strony widzimy, że to będzie miało duże znaczenie i dużą wartość dla naszych klientów: zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, duże korporacji oraz jednostek samorządu” - powiedział Marciniak. Pokrywamy na tyle szeroki obszar rynku, że jesteśmy w stanie nie tylko wyjść z usługami chmurowymi do klientów, ale jesteśmy w stanie budować nowe rozwiązania technologiczne. Biznes chmurowy, patrząc na obecne trendy rynkowe, wygląda bardzo atrakcyjnie - dodał. Zaznaczył, że PKO zamierza rozwijać kolejne projekty IT.

Chmura polega na dostarczaniu mocy obliczeniowej (serwerów, oprogramowania, baz danych, sieci, narzędzi analitycznych itp.) za pośrednictwem sieci prywatnej lub Internetu. Zamiast kupować własny sprzęt, oprogramowanie, środki bezpieczeństwa, etc., można kupić usługę realizowaną przez zewnętrzny podmiot - dostawcę chmury, dysponującego własną infrastrukturą, sprzętem, systemami bezpieczeństwa i usługami dodanymi. Platforma ta udostępniana jest w ramach miesięcznej opłaty subskrypcyjnej związanej z poziomem wykorzystania konkretnych zasobów chmury.

