Dyrektywa gazowa będzie pod specjalnym nadzorem

Będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana dyrektywa gazowa - powiedział w poniedziałek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że podczas wizyty w Brukseli odbył spotkanie z wiceszefem KE ds. unii energetycznej Maroszem Szefczoviczem poświęcone przyszłemu budżetowi UE, a także polityce energetycznej.

Jak mówił, było to „bardzo pozytywne spotkanie, chociaż poświęcone trudnym tematom.

Zdaniem premiera, poniedziałek jest „symbolicznym dniem, ponieważ przyjęta została przez Radę UE dyrektywa gazowa”.

Będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana ta dyrektywa gazowa. Zaznaczyłem to na spotkaniu z Maroszem Szefczoviczem. Jesteśmy zdania, że musi być bardzo mocne egzekwowanie wszelkich zapisów związanych z tą dyrektywą tak, żeby nie doszło do nawet połowicznej monopolizacji tego gazociągu, któremu my się bardzo ostro sprzeciwiamy - oświadczył Morawiecki.