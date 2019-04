Maturzyści mają dość buntu nauczycieli

Maturzyści mają dość protestów! Po tym jak okazało się, iż matury mogą się nie odbyć lub zostać unieważnione a sami uczniowie zmuszeni do powtarzania roku maturzyści zorganizowali się i występują przeciwko działaniom nauczycieli, którzy od ponad tygodnia spierają się z rządem.

W specjalnej deklaracji opublikowanej na Facebooku maturzyści wyrażają swój sprzeciw wobec działań pedagogów protestujących przeciw rządowi:

My - maturzyści jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w szkołach. Strajk Nauczycieli może doprowadzić do nieodbycia się rad klasyfikacyjnych w placówkach. W konsekwencji nie otrzymamy dyplomów ukończenia szkoły i nie będziemy mogli przystąpić do matury w maju, do której przygotowujemy się od kilku lat - będziemy zmuszeni do powtarzania roku. Jako uczniowie rozumiemy postulaty strajkujących nauczycieli, rozumiemy, że potrzeba przebudować system szkolny od podstaw wraz z wynagrodzeniami dla pedagogów, ale zwracamy się z prośbą o rozsądne podejście do sprawy i pozwolenie nam - maturzystom na ukończenie szkoły w wyznaczonym wcześniej terminie.

PROTEST NIE JEST WYMIERZONY W ŻADNĄ ZE STRON NAUCZYCIELSKIEGO STRAJKU. MA JEDYNIE NA CELU ZWRÓCENIE UWAGI NA JEGO KONSEKWENCJE. CHRONIMY SWOJE PRAWA.