Seniorze: Zadbaj o zdrowie

Zajęcia taneczne i sportowe i degustacje zdrowej żywności przygotowano dla elbląskich seniorów podczas warsztatów „Ruszaj się i ciesz się zdrowiem”. Przygotowany przez elbląski magistrat cykl zajęć ma promować zdrowy styl życia. Zajęcia ruszają we wtorek.

Jak poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Elbląga Joanna Urbaniak, dotychczasowe dwa cykle zajęć dla seniorów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej edycji wzięło udział tysiąc osób, w drugiej prawie dwa tysiące. We wtorek 23 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie trzeciej edycji.

„Celem kampanii prozdrowotnej jest przekazanie seniorom wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia. Ważne jest również to, aby osoby starsze nie były same, by wyszły z domów. Wiemy, że dzięki poprzednim edycjom nawiązały się nowe przyjaźnie i to jest ogromna wartość tych spotkań” - ocenił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Tematy prelekcji prozdrowotnych zostały dobrane tak, by odpowiadały zainteresowaniom i potrzebom seniorów. W tym roku specjaliści będą szczególnie dużo mówić o tym, jak dbać o serce i o stawy.

Będą też zajęcia ruchowe i taneczne. Nie zabraknie praktycznych warsztatów dotyczących wyglądu. Panie dowiedzą się, jak dobrać ubiór, fryzurę czy zadbać o dłonie. Dla tych, którzy lubią pracę na działce czy w ogródku, specjaliści przygotowali zajęcia dotyczące upraw roślin ozdobnych, warsztaty na temat ziół i florystyczne.

Przygotowano także degustacje zdrowej żywności: surówek czy soków przecieranych.

Spotkania odbywać się będą przez sześć tygodni co wtorek, od 23 kwietnia do 28 maja. Pierwsze pięć spotkań odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Grunwaldzkiej, a ostatnie w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Świętego Ducha. (PAP)