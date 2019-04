Czy Zełeński utrzyma prozachodni kurs?

Najważniejsze, żeby po wyborze na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jego kraj nie zrezygnował z kursu zachodniego i go utrzymał - podkreślił we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wyraził nadzieję, że Zełenski z pierwszymi wizytami również uda się na Zachód.

W niedzielę showman Wołodymyr Zełenski pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. Ostateczne wyniki wyborów nie są jeszcze znane. Po podliczeniu 95 proc. protokołów z głosowania Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie poinformowała, że Zełenski otrzymał 73,17 proc. głosów. Jego rywal, ubiegający się o reelekcję - 24,5 proc.

Spychalski we wtorek na antenie TOK FM wyraził nadzieję, a zarazem przekonanie, że po wygranej Zełenskiego Ukraina nie zrezygnuje z kursu zachodniego i „nie będzie powrotu do wschodniego kursu w polityce ukraińskiej”. „Najważniejsze jest to, żeby ten kurs zachodni został utrzymany” - oświadczył rzecznik prezydenta.

„Ukraina ma ogromnie dużo kłopotów i problemów. To jest kraj, który ucierpiał, który cały czas cierpi na skutek regularnej wojny, która toczy się na wschodzie. To jest kraj, którego terytorium zostało zagarnięte siłą. Sytuacja gospodarcza też nie jest za specjalnie ciekawa” - mówił Spychalski. Ocenił, że przez Zełenskim jest „ogromnie dużo wyzwań”.

Pytany, gdzie prezydent-elekt Ukrainy uda się w swoją pierwszą wizytę, Spychalski wskazał, że prezydent Andrzej Duda w niedzielę wieczorem zaprosił Zełenskiego do Polski. „Mam nadzieję, że zachodni kurs, a jednocześnie wizyty zachodnie będą zdecydowanie przeważały” - zaznaczył.

Według Spychalskiego, wygrana Zełenskiego została „bardzo chłodno” przyjęta przez Rosję. „Tam chyba nawet gratulacje nie padły. To pokazuje nastawienie do Ukrainy” - zaznaczył rzecznik prezydenta.

W niedzielę zwycięstwa Zełenskiemu pogratulował m.in. prezydent Andrzej Duda. W depeszy gratulacyjnej do prezydenta-elekta podkreślił, że Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych. Wyraził też przekonanie, że wybór Zełenskiego potwierdzi zakotwiczenie Ukrainy na szlaku ku wspólnocie euroatlantyckiej.

Poza oficjalną depeszą gratulacyjną prezydent w niedzielę przed godz. 21 rozmawiał też telefonicznie z Zełenskim. Andrzej Duda zaprosił prezydenta-elekta do złożenia wizyty w Polsce w najbliższym czasie.

PAP/ as/