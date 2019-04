Technobiznes 2019: Zagórski o biznesie na danych

Odbywa się właśnie wielka gala Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej”. W jej trakcie nagrody otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku dokonały najciekawszych wdrożeń u siebie albo przygotowały do sprzedaży w roku bieżącym najciekawsze rozwiązania informatyczne. Nim jednak poznaliśmy LIDERÓW 2018 i HITY 2019, kilka słów powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

To już 17 edycja nagród technologicznych Gazety Bankowej. Te 17 lat to bardzo dynamiczny okres dla sektora finansowego. Bo o ile jest wiele branż polskiej gospodarki, o których można powiedzieć, że są w czołówce europejskiej, to jednak branża finansowa należy do liderów światowych – powiedział Marek Zagórski.