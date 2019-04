Technobiznes 2019: Kwieciński o współpracy małych i dużych firm

Odbywa się właśnie wielka gala Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej”. W jej trakcie nagrody otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku dokonały najciekawszych wdrożeń u siebie albo przygotowały do sprzedaży w roku bieżącym najciekawsze rozwiązania informatyczne. Nim jednak poznaliśmy LIDERÓW 2018 i HITY 2019, kilka słów powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Zwrócił on uwagę, że Unia Europejska, choć jest gospodarczym gigantem, nie radzi sobie z komercjalizacją projektów innowacyjnych.

UE jest nadal największą gospodarką na świecie, większą niż USA. W UE najwięcej na świecie wydajemy na badania i rozwój, ale jest problem z komercjalizacją wyników tych badań, które uciekają z Europy. Połowa startupów z UE emigruje, z tego ponad połowa tego do USA – powiedział Jerzy Kwieciński. - To pokazuje olbrzymi potencjał, ale pokazuje, że nie potrafimy tego wykorzystać. Gdybyśmy mieli piąty jednolity rynek – rynek cyfrowy – moglibyśmy generować dodatkowo 400 mld euro rocznie - dodał.

Jednym z krajów, które skorzystałyby na takim jednolitym rynku cyfrowym, byłaby Polska.

Z szacunków wynika, że wartość dodana w polskiej gospodarce mogłaby wzrosnąć o od 13 do 20 proc. Z danych wynika, że liczba informatyków w krajach Europy Środkowej oraz na Ukrainie jest łącznie większa niż liczba informatyków w USA – powiedział minister inwestycji i rozwoju. – Jednak jak na razie to firmy z USA są najlepsze w komercjalizacji nowych rozwiązań, tam także pracuje część naszych rodaków. Niedawno spotykałem się z Google w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji i okazało się, że zespołowi od SI w tej firmie szefuje Polak – dodał.

Kwieciński zwrócił uwagę, że nasz kraj jest mocny w innowacjach w sferze finansowej.

Jednym z zadań, które stoją przed polskim rządem, jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i to jest, zdaniem Kwiecińskiego, sedno Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Innowacje to nasze wyzwanie, nie jesteśmy zadowoleni z wyników, bo choć udało się nam przekroczyć poziom 1 proc. PKB wydatków na badania i rozwój, to jednak jest to nadal tylko 1 proc. PKB – mówił minister inwestycji i rozwoju. – To nadal dwa razy mniej niż średnia europejska i mniej niż wydatki w Chinach – dodał.