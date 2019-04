Europoseł: Szkoły należy całkowicie sprywatyzować

Obecny system edukacji wywodzi się z socjalizmu i wciąż tkwi korzeniami w PRL-u. Trzeba to jak najszybciej zmienić - uważa Robert Jarosław Iwaszkiewicz europoseł KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Jego zdaniem szkolnictwo należy sprywatyzować.

W czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu Robert Jarosław Iwaszkiewicz ocenił, że obecna sytuacja w polskiej edukacji wynika z faktu, iż „tkwi ona korzeniami w PRL-u”.

„Kuratoria, karta nauczyciela, jednolity program - to wszystko wywodzi się z socjalizmu. Wmówiono nam, że wygraliśmy z socjalizmem, z którym walczyliśmy przez wiele lat po wojnie. A okazuje się jednak, że to socjalizm zwyciężył i socjalistyczne podejście do edukacji należy jak najszybciej zmienić” - powiedział Iwaszkiewicz.

Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie sprywatyzowanie szkolnictwa, a w okresie przejściowym należy zastosować bon edukacyjny. Rodzice decydowaliby na jakie kształcenie przeznaczaliby ten bon.

„Obecnie mamy strajki w szkołach publicznych, a w szkołach prywatnych nauczyciele jakoś nie strajkują. Słyszy się same dobre opinie o szkołach prywatnych. Nauczyciele nie strajkują w ramach udzielanych korepetycji tylko w systemie państwowym. Więc przede wszystkim trzeba go sprywatyzować” - podkreślił Iwaszkiewicz.

W jego ocenie, obecnie „dzieci są ofiarą wojny polsko-polskiej, w którą sobie wymyśliły rządzący PiS z opozycyjną PO”. „Wzięły za zakładników dzieci, ich rodziców, ale i nauczycieli. Nauczyciele dali się wmanewrować w wojnę polityczną między głównymi siłami w tym kraju i niestety też są ofiarą tej skandalicznej wojny, która się toczy od wielu tygodni” - ocenił Iwaszkiewicz.

Europoseł jest jedynką KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy w eurowyborach w okręgu dolnośląsko-opolskim.

