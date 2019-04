Abris nie dostanie setek milionów

Szwedzki Sąd Najwyższy wstrzymał wykonalność wyroku arbitrażowego zasądzającego odszkodowanie od Polski na rzecz PL Holdings S.a.r.l., spółki zależnej Abris Capital Partners - poinformował prezes Prokuratorii Generalnej Mariusz Haładyj.

W Szwecji toczyło się postępowanie przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie ze skarg o stwierdzenie nieważności lub uchylenie wyroków arbitrażowych (częściowego i końcowego) wydanych w sprawie PL Holdings S.a.r.l. przeciw Polsce.

Jak napisano w sprawozdaniu z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za 2018 r., Sąd Apelacyjny w Sztokholmie, w wydanym 22 lutego 2019 r. wyroku, oddalił skargi RP i odmówił stwierdzenia nieważności lub uchylenia wyroków, poza częścią dotyczącą zasądzenia odsetek sprzed wydania wyroku. W tym ostatnim zakresie wyrok końcowy został uchylony. RP nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie i 1 marca 2019 r. złożyła skargę do Sądu Najwyższego w Szwecji.

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie niestety orzekł na naszą niekorzyść. Natomiast Prokuratoria Generalna wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego również w Szwecji. Skarga została przyjęta. Kwota zasądzona przeciwko Skarbowi Państwa to jest około 30 proc., czego żądał inwestor - ale i tak to jest dużo, ponieważ to ponad 600 mln zł plus odsetki - mówił Haładyj na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.